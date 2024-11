Van der Vaart stoort zich enorm aan De Vrij: 'Moeten we hem verplicht interviewen?'

Rafael van der Vaart heeft zich gestoord aan het interview van , meteen na de wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Nederland (1-1). De gelegenheidsaanvoerder van het compleet vernieuwde Oranje had volgens Van der Vaart weinig te melden.

Aan het begin van het interview kreeg De Vrij de vraag of het een wedstrijd was om snel te vergeten. “Ik denk dat het een wedstrijd is om van te leren”, antwoordde de verdediger. “Het is een wedstrijd om te analyseren, ook al gaat er een lange tijd overheen richting maart. We zitten in een proces en weten dat het beter moet. Dit was geen makkelijke wedstrijd. De omstandigheden helpen soms niet, met dit veld waarop de bal snel opstuit. Het is jammer dat we het jaar niet goed hebben kunnen afsluiten.”

Later zei De Vrij dat Oranje in de tweede helft slordiger werd in het balbezit. “Het was nog een stuk gladder en de bal ging alle kanten op. We kwamen nog meer onder druk te staan. We kregen moeilijk druk op de bal en raakten ‘m soms te snel kwijt. In die fase maakten zij helaas de 1-1, maar we hadden zelf ook genoeg kansen om in de eerste helft al de tweede treffer te maken.”

Van der Vaart liet duidelijk merken zich te hebben geërgerd aan het vraaggesprek met De Vrij. “Moet je altijd de aanvoerder interviewen, is dat verplicht?” Presentator Gert van ’t hof antwoordde: “Je kunt er volgens mij wel van afwijzen, maar het is wel gebruikelijk om te doen.” Van der Vaart stelde: “Als er twee vragen gesteld worden en iemand zegt niks, dan zou ik als Jeroen (Elshoff, red.) zeggen: ‘Ga lekker douchen.’”

Van ’t Hof vraagt vervolgens wat De Vrij had moeten zeggen. “Dat het ruk was”, antwoordt de andere analist, Pierre van Hooijdonk. Daar is Van der Vaart het mee eens. “Ja, dat het slecht was.” Van Hooijdonk vult aan: “Dan ben je na vijftien seconden klaar met het interview. Het was namelijk niet om aan te gluren. We hebben naar helemaal niks zitten kijken.”

