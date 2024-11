Pierre van Hooijdonk breekt een lans voor Francesco Farioli

Pierre van Hooijdonk heeft zondagavond een lans gebroken voor Francesco Farioli. De Italiaan is sinds dit seizoen de hoofdtrainer van Ajax en stond voor een loodzware klus om de gevallen grootmacht terug naar de top te krijgen, maar heeft het na de overwinningen op Feyenoord en PSV heel goed voor elkaar. Van Hooijdonk verbaast zich over het feit dat er de afgelopen weken zo weinig lof is geweest voor Farioli en is van mening dat er wat meer sprake van een ‘hosannastemming’ mag zijn.

Nog geen week geleden konden Ajax en Farioli op heel veel kritiek rekenen. De Amsterdammers boekten in de Europa League weliswaar een ruime zege op Qarabag, maar het spel aan de bal was niet om aan te zien. Drie dagen later verbaasde Farioli vriend en vijand door zijn opstelling op heel wat plekken te wijzigen. De Italiaan werkt weliswaar sinds zijn start als hoofdtrainer al met een roulatiesysteem, maar koos tegen Willem II voor liefst tien andere namen ten opzichte van het uitduel met Qarabag. Ajax trad bovendien aan in een systeem met vijf verdedigers. Dat laatste, en zeker ook alle wisselingen, kwam het spel aan de bal niet ten goede.

Een week later is alles anders. Ajax verraste met een 0-2 overwinning bij Feyenoord en trakteerde zaterdagavond PSV op de eerste competitienederlaag van dit seizoen. Op beide Amsterdamse zeges valt weinig tot niets af te dingen, ondanks het feit dat Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther er bij beide tegentreffers niet goed uit zag en PSV-middenvelder Malik Tillman met een gigantische fout de winnende treffer van Mika Godts inleidde. Van Hooijdonk is desondanks van mening dat Farioli de ‘credits’ verdient. “Ajax staat tweede en eigenlijk, tot aan deze week, heeft Farioli gewoon ontzettend veel kritiek gekregen. Ook van oud-spelers”, zo zegt Van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal.

Presentator Sjoerd van Ramshorst wijst Van Hooijdonk op het feit dat Farioli na de thuiswedstrijd tegen Willem II ook in Studio Voetbal de wind van voren kreeg. “Ja, maar dan gaat het om zijn wisselbeleid. Maar als je kijkt naar waar Ajax staat… Het gaat uiteindelijk om het resultaat en een trainer wordt puur afgerekend op het resultaat”, aldus de oud-voetballer van onder meer NAC Breda, Feyenoord en Benfica. Ajax staat momenteel tweede, met vijf punten minder dan PSV maar nog wel één wedstrijd tegoed. “Dat is toch hartstikke goed? Als je ziet waar Ajax vorig jaar rond deze tijd stond (onderaan, red.) en waar ze nu staan, dan zou het eigenlijk een soort van hosannastemming moeten zijn. Maar dat is het tot aan deze wedstrijden helemaal niet geweest.”

