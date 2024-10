Verbazing bij Jans over ‘onnavolgbare’ Farioli: ‘Het is een collega, maar…’

Het roulatiebeleid van Francesco Farioli bij Ajax wordt flink bekritiseerd bij Studio Voetbal. Ibrahim Afellay vindt de Italiaanse oefenmeester ‘onnavolgbaar’ en is niet te spreken over het veelvuldige rouleren. FC Utrecht-trainer Ron Jans heeft ook zijn vraagtekens bij het beleid van zijn collega.

Sjoerd van Ramshorst snijdt het onderwerp aan bij Studio Voetbal. De presentator vraagt aan Pierre van Hooijdonk of hij begrip voor het veelvuldig husselen van zijn basisopstelling. “Nee”, is de analist duidelijk. “Ik zou altijd op zoek zijn naar het sterkste elftal om dat voor elkaar te krijgen en dat even te laten staan. Dan kan je altijd wel een keer een of twee spelers wisselen in de basis, of anders tijdens de wedstrijd. Je neemt hiermee een grote gok. Die gok liep goed af, maar tegen NAC kostte het drie punten."

Tafelgenoot Afellay vindt het rouleren van Farioli ook onbegrijpelijk. “Hij is voor mij onnavolgbaar", vult hij aan. "Je gooit gewoon weer het hele elftal op de schop (tegen Willem ll, red.). Donderdagavond (tegen Qarabag, red.) win je ook met hakken over de sloot de wedstrijd. Nota bene tegen tien man heb je nog moeite om overeind te blijven.”

Volgens de voormalig middenvelder van PSV en FC Barcelona zit Ajax niet in de situatie ‘dat je zomaar zoveel spelers kan wisselen'. “Je moet werken aan vastigheden. Zodat jongens aan elkaar kunnen wennen en aan patronen kunnen werken. Op deze manier creëer je geen enkele vastigheid, je creëert alleen maar irritatie onderling met spelers die gewisseld worden.”

“Je ziet dat ze niet op een bepaalde manier protesteren dat de frustratie van ze afdruipt. Maar als je iedere keer al weet dat je er na zestig minuten uitgaat, dat voetbalt ook niet lekker op zo’n manier. Misschien als jij een korte broek aantrekt, stelt hij jou ook op", richt Afellay zich tot presentator Sjoerd van Ramshorst.

Jans heeft vraagtekens bij Farioli

Ron Jans wordt ook gevraagd naar Farioli en trekt de vergelijking met toen hij het als FC Twente-trainer opnam tegen het Italiaanse Fiorentina in de voorronde van de Conference League. De oefenmeester constateerde dat er bij La Viola ook lustig op los werd gerouleerd. “Misschien heeft het ook iets met cultuur te maken. Ik begrijp het wel voor een gedeelte", reageert hij.

Toch plaatst de trainer van FC Utrecht een kanttekening bij het rouleren van Farioli. "Dit is wel heel extreem en het kost gewoon ook punten vind ik. Het is een collega, en ik vind dat hij het best aardig doet, maar tegen NAC, en nu ook... Het is zo extreem. Het elftal wordt er niet beter van, vind ik”, besluit Jans.

