Sam van Royen merkt iets opvallends rond Oranje en ziet groot verschil na het EK

Sam van Royen merkt een opvallende ontwikkeling rond het Nederlands elftal. De formatie van bondscoach Ronald Koeman reikte afgelopen zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland nog tot de halve finales en speelde in september twee goede interlands tegen Bosnië-Herzegovina, maar kwam in oktober twee keer heel matig voor de dag. Van Royen constateert dat de sfeer rond de nationale ploeg heel snel om kan slaan.

Het Nederlands elftal heeft de komende dagen wat recht te zetten. Het ging met een 5-2 zege op Bosnië-Herzegovina en een 2-2 gelijkspel tegen Duitsland weliswaar goed van start in de groepsfase van de Nations League, maar sloeg vorige maand een modderfiguur in de uitwedstrijd tegen Hongarije (1-1) en ging een paar dagen later kansloos onderuit in Duitsland, al doet de uitslag misschien anders vermoeden (1-0). Koeman en zijn manschappen zullen gebrand zijn op eerherstel en dat merkt Van Royen deze week ook in Zeist.

“Het begon natuurlijk afgelopen maandag toen Koeman een persconferentie gaf. Het is best wel grappig”, zo begint Van Royen donderdagavond in de studio van Ziggo Sport. “Het gaat altijd in cyclussen met Oranje. Het EK is een lang cyclus en dan genieten we ervan dat het tot de halve finale gaat. De cyclus daarna is een nieuw Oranje, een jong Oranje”, zo klinkt het. Koeman besloot na het EK in Duitsland een groot aantal ervaren en vaste krachten niet meer op te roepen. Zo kregen onder meer Marten de Roon (die vanwege een blessure al ontbrak in Duitsland), Daley Blind en Georginio Wijnaldum allemaal geen uitnodiging voor de ontmoetingen met Bosnië-Herzegovina en Duitsland.

Van Royen zag dat de keuzes van Koeman goed uitpakten. “We winnen met 5-2 van Bosnië-Herzegovina en spelen gelijk tegen Duitsland.” Het Nederlands elftal slaagde er echter niet in het goede gevoel vast te houden. “De cyclus daarna is helemaal dramatisch, want we weten niet te winnen van Hongarije en verliezen van Duitsland.” Daardoor moet Oranje nog flink aan de bak om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Dat moet gebeuren met Virgil van Dijk, die er na zijn schorsing tegen Duitsland weer bij is, én Frenkie de Jong, die zaterdag tegen Hongarije mogelijk zijn eerste interland speelt sinds september 2023. “Nu is er dus een hele fitte selectie, met Van Dijk die er weer bij is, en je ziet dat de jongens zich willen bewijzen. Het is druk op het middenveld. Er staat dus een selectie die er zin in heeft”, aldus Van Royen.

De ontmoeting tussen Nederland en Hongarije begint zaterdag om 20.45 uur. Drie dagen later gaan Koeman en consorten op bezoek in Bosnië-Herzegovina. Het Nederlands elftal staat na vier duels op vijf punten, evenveel als Hongarije. Een nederlaag zaterdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA kan dus heel slecht uitpakken.

