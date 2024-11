Vandaag Inside-gast confronteert Wilfred Genee achter de schermen: 'Dit gaat te ver'

Wilfred Genee is door schrijver Tommy Wieringa aangesproken op de ‘racistische opmerkingen’ die soms aan tafel bij Vandaag Inside worden gemaakt. Na de uitzending van maandagavond ging Genee daarover met Wieringa in gesprek.

Wieringa was maandag als bargast aanwezig bij Vandaag Inside. Na afloop sprak hij met Genee in de rubriek In de Wandelgangen. Wieringa vond het ‘hartstikke leuk’ om aanwezig te zijn en vindt Vandaag Inside ‘veel levendiger dan andere talkshows’. “Ik kom graag vaker langs”, laat hij weten. Wieringa werd in het verleden weleens beledigd en weggezet als een ‘engnek’ in het programma, maar laat weten niet zo zwaar te tillen aan die beledigingen.

Artikel gaat verder onder video

Wel vindt hij beledigingen richting anderen soms te ver gaan in het programma van Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. “Ik vind de generalisaties en de soms toch echt racistische opmerkingen niet smakelijk. Een zwarte jongen uit Friesland is een Fries. Daarvan ga je niet zeggen dat het geen Fries is, dat is onzin”, doelt hij op een uitspraak die Derksen deed over het Kamerlid Habtamu de Hoop.

LEES OOK: Valentijn Driessen en René van der Gijp pakken dezelfde speler van Ajax keihard aan

“Ik weet niet hoe zo’n dynamiek ontstaat, maar hij weet zelf ook wel beter, want hij zegt vandaag over de Marokkaanse jongens (die Israëliërs mishandelden in Amsterdam, red.) dat het Nederlanders zijn”, aldus Wieringa, die Genee wijst op het maatschappelijke belang van de goed bekeken talkshow. De uitzending van maandag werd door 1,1 miljoen mensen bekeken. “Jullie zeggen dat het een voetbalkantine is, maar ik denk dat het veel meer is dan dat. Ik denk dat er toch een soort verantwoordelijkheid is: hoe leven we samen?”

VIDEO - Tommy Wieringa: 'Ik vond het hartstikke leuk, veel levendiger dan andere talkshows'

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee in shock door walgelijk verhaal van Hélène Hendriks: ‘Hier word ik niet vrolijk van’

Hélène Hendriks is met een smerig verhaal gekomen bij Vandaag Inside.