Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz heeft nodige kopzorgen richting NAC

PSV gaat zaterdagavond om 20.00 uur op bezoek bij NAC Breda. In de aanloop naar dit duel heeft trainer Peter Bosz met de nodige twijfelgevallen te maken, nadat het in de Champions League overtuigend afrekende met Girona (4-0). Flinke kopzorgen dus voor de oefenmeester, die zich ook in de competitie wil revancheren voor de 3-2 nederlaag tegen Ajax.

De regerend landskampioen zal het in Breda sowieso moeten stellen zonder geblesseerden Sergiño Dest, Hirving Lozano, Joey Veerman, Jerdy Schouten en Adamo Nagalo. Daarnaast zijn er nog een drietal spelers onzeker voor het treffen van PSV met NAC. Achter de naam van Noa Lang, Armando Obispo en Rick Karsdorp.

Obispo haakte in de aanloop naar Girona al af, terwijl Lang en Karsdorp in dat duel een tik kregen. Het meespelen van het drietal tegen NAC is dus niet zeker. Bosz heeft vrijdag na de laatste training hierover een besluit genomen. Wat dit besluit is, is voor de buitenwereld nog onbekend.

Walter Benitez zal het wederom het doel verdedigen. Afgaande op de twijfelgevallen krijgt de Argentijnse doelman wel een iets andere verdediging voor zijn neus. Richard Ledezma lijkt te gaan starten op rechtsback, terwijl de Belg Matteo Dams op de linkerkant geposteerd wordt. Het centrum zal in Breda opnieuw gevormd worden door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Het Eindhovens Dagblad verwacht dat Mauro Júnior wederom op ‘zes’ gaat spelen. De Braziliaan imponeerde midweeks in de Champions League tegen Girona op deze positie. Het lijkt dan ook dat Bosz hieraan vasthoudt. Dat betekent dat Malik Tillman weer hoger op het middenveld zal staan, een positie waar hij afgelopen week in het miljardenbal liet zien uitstekend uit de voeten te kunnen. Guus Til completeert het middenveld.

PSV kan waarschijnlijk beschikken over Lang

Lang is zaterdag ‘gewoon’ van de partij in Breda, al wilde Bosz dat nog niet bevestigen. Als de buitenspeler geen reactie krijgt na de training van vrijdag dan is hij er gewoon bij. Toch lijkt het gezien het blessureverleden van Lang niet onwaarschijnlijk dat hij op de bank zal beginnen. De verwachting is dat Ivan Perisic hem dan zal vervangen als linksbuiten. Johan Bakayoko start aan de rechterkant, terwijl Luuk de Jong in de spit staat.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Mauro Júnior, Til, Tillman; Bakayoko, De Jong, Perisic.

