Virgil van Dijk onthult live op tv bizar detail over medisch noodgeval van Ádám Szalai

sprak zaterdagavond na afloop van Nederland - Hongarije (4-0 overwinning) over de reanimatie van Ádám Szalai. De Hongaarse assistent-trainer blijkt in het verleden iets vergelijkbaars meegemaakt te hebben.

Szalai stortte zaterdagavond na zeven minuten voetballen ter aarde. Hij werd succesvol gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis. “Het was wel een schok, natuurlijk. Je ziet iemand liggen en trillen. Dan is het toch wel even eng, eerlijk gezegd”, zei Van Dijk voor de camera van de NOS. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vroeg de aanvoerder en verdediger van Oranje hoe de informatievoorziening op het veld was.

LEES OOK: Ádám Szalai (36) afgevoerd naar AMC tijdens Nederland - Hongarije

“Op een gegeven moment werd er doorgeschemerd dat hij stabiel was”, antwoordde Van Dijk, die op het veld contact zocht met Dominik Szoboszlai, aanvoerder van Hongarije en ploeggenoot bij Liverpool. Die deelde een opmerkelijk detail met Van Dijk. “Ik vroeg of Szalai dit eerder had meegemaakt. Dat bleek dus wel zo te zijn. Heel eng om te zien, maar ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij erbovenop mag komen. Hij had het eerder al een keer meegemaakt, zei Szoboszlai. Het is verschrikkelijk, maar hopelijk herstelt hij er goed van. Dat is het allerbelangrijkste.”

“De spelers van Hongarije moesten de beslissing maken of zij verder wilden spelen”, vervolgde Van Dijk. “Wij wachtten op hun beslissing. Ik denk dat het van veel kracht getuigt dat ze verder wilden spelen. Groot respect daarvoor.”

