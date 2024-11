Voormalig topscheidsrechter Jan Keizer (84) overleden

Voormalig topscheidsrechter Jan Keizer is maandag op 84-jarige leeftijd overleden, zo maakt FC Volendam bekend op de clubwebsite. Keizer was in de jaren 70 en 80 actief als scheidsrechter op topniveau, zowel nationaal als internationaal.

De in 1940 geboren Keizer was in zijn jeugd als doelman actief bij FC Volendam. Op zijn zestiende begon hij met fluiten, waarin hij zich ontwikkelde tot nationale en internationale top. Zo floot hij in 1984 op het Europees kampioenschap en op de Olympische Spelen, waarna hij ook op het WK van 1986 actief was.

Tussen 1972 en 1989 floot Keizer ook meermaals topwedstrijden op clubniveau. In totaal kwam hij tot 31 internationale A-wedstrijden, waaronder de return in de finale van de UEFA Cup in 1988. In 2001 kreeg Keizer de Referees’ Special Award uitgereikt van de FIFA. Deze kreeg hij voor zijn uitzonderlijke staat van dienst als scheidsrechter en zijn betrokkenheid bij arbitrage.

In de jaren voor zijn overlijden had Keizer te maken met alzheimer. Daardoor woonde hij de afgelopen jaren in een verzorgingstehuis.