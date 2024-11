Uitspraak KKD-trainer verbaast Süleyman Öztürk: 'Wat moet je met dit soort teksten?'

John Lammers, de trainer van VVV-Venlo, zorgt voor verbazing bij Voetbal International-journalist Suleyman Öztürk met zijn uitspraken na de 4-0 nederlaag die zijn ploeg vrijdagavond leed op bezoek bij Telstar. Lammers zei voor de camera's van ESPN onder meer dat hij zijn spelers de vraag had gesteld of zij 'het logo van VVV waardig waren'.

Lammers werd vorig seizoen vlak voor de Kerst ontslagen bij Heracles Almelo en ging afgelopen zomer een nieuw avontuur aan bij VVV. In Venlo werd de oud-spits de opvolger van Rick Kruys, die na twee seizoenen op de bank te hebben gezeten overstapte naar FC Volendam. Lammers beleeft vooralsnog een weinig succesvolle periode in De Koel: VVV, dat vorig seizoen nog op de twaalfde plaats eindigde, won pas drie van de vijftien wedstrijden en bivakkeert daardoor op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, die bestaat uit twintig clubs.

De manier waarop VVV tegen Telstar alweer de tiende nederlaag van het seizoen leed, baart Lammers ernstig zorgen. "Ik ben vorige week boos geworden", verwijst de oefenmeester naar de 0-1 thuisnederlaag tegen Jong AZ van 8 november. "Dit keer heb ik dat niet gedaan, maar zijn mijn assistenten vrij boos geworden. Ik heb wel tegen die jongens gezegd: Je moet jezelf afvragen of je het logo van VVV waard bent. Je kunt verliezen, maar je moet wel strijden", aldus Lammers, die daarmee de verbazing van Öztürk wekt: "Wat moet je met dit soort teksten?", twittert de VI-verslaggever.

De spelers van VVV krijgen volgende week vrijdag de kans zich te revancheren voor de oorwassing tegen Telstar. FC Emmen komt dan op bezoek in De Koel. De Drentse club won zijn laatste drie uitduels in competitieverband en bivakkeert momenteel op de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

John Lammers zag na de nederlaag tegen Telstar niet de reactie die hij wilde zien van zijn spelers. 👀



"Ik heb gezegd dat ze zich moeten afvragen of ze het logo van VVV wel waard zijn." — ESPN NL (@ESPNnl) November 15, 2024 ‘Afvragen of je het logo waardig bent.’ Wat moet je met dit soort teksten? https://t.co/YjP6K5Bae0 — Süleyman Öztürk (@SuleyOzturk) November 16, 2024

