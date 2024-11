Willem van Hanegem opent de aanval op Ajacied: 'Hij is niet goed bij zijn hoofd'

Willem van Hanegem heeft weinig goede woorden over voor Ajax-spits . De Kromme geeft in het programma Business Class van Harry Mens aan dat hij 'ziek' wordt van de aanvalsleider van de Amsterdammers. Dat komt door het opvallende gedrag van de geroutineerde voetballer.

In het programma Business Class vraagt Mens aan Van Hanegem naar de prestaties van Weghorst, waarna de ergernis van het gezicht van de voormalig voetballer afdruipt: "Van Weghorst word ik ziek. Ik zie hem voor de wedstrijd zitten met een Bijbel, waar hij uit te lezen zit. Dan kijkt hij weer naar boven en dan denkt hij: die helpt mij zo wel. Hij is niet goed bij zijn hoofd, dat gevoel heb ik. Dat irriteert mij tenminste", vertelt De Kromme.

Over Davy Klaassen is de voormalig middenvelder van Feyenoord dan wél weer te spreken. Van Hanegem vindt het een fantastische zet van Ajax om de middenvelder terug naar Amsterdam te halen: "Klaassen is een hele goede speler voor Ajax. Bij Everton en Internazionale kwam hij niet aan bod, maar Ajax was verstandig en heeft hem teruggehaald. Het is voor een coach een geweldige speler. Je kan hem overal neerzetten, daar heb je wat aan", besluit Van Hanegem.

