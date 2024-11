Zien! Franse commentatoren gaan uit hun dak na perfecte vrije trap tegen Italië

heeft zondagavond op magistrale wijze zijn eerste interlanddoelpunt voor Frankrijk gemaakt. De linksback van Aston Villa schoot een vrije trap van een meter of 25 perfect achter de Italiaanse keeper Guglielmo Vicario.

De kraker van zondagavond is het Nations League-duel Italië - Frankrijk. In de poule van beide landen staat de eerste plaats op het spel, waar de selecties duidelijk nog voor spelen. Via Adrien Rabiot kwamen Les Bleus al na twee minuten spelen op voorsprong, via een corner.

Het hoogtepunt van de eerste helft was echter de 0-2 van de Fransen. Na een overtreding op Christopher Nkunku mocht Digne aanleggen vanaf een meter of 25. De linksback raakte de bal perfect en via de lat en de rug van Vicario belandde de bal in het doel. Bij TF1 genieten de commentatoren enorm van de schoonheid van de goal. "Exceptioneel, subliem! Wat een goede keuze van Lucas Digne."

De kans is groot dat Digne de goal uiteindelijk niet op zijn naam zal krijgen. Doordat de bal via de rug van Vicario in het doel belandde, zal de goal de boeken in gaan als een eigen doelpunt van de Italiaan.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 0-2 France | Lucas Digne



WHAT A FANTASTIC FREE KICK FROM LUCAS DIGNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/4Vn9hcUPTg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 17, 2024

