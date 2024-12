Ajax heeft groot nieuws: revelatie zet handtekening onder nieuw contract

Ajax en zijn akkoord over een nieuw contract. Dat melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger is dit seizoen één van de revelaties in het elftal van trainer Francesco Farioli en zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2028.

Baas had bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2026, maar het was een publiek geheim dat beide partijen onderhandelden over een nieuw contract. Nu is de kogel dus door de kerk. Vorig seizoen werd Baas door de recordkampioen verhuurd aan NEC, waar hij veelvuldig op de linkerflank speelde en niet altijd een vaste waarde was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mike Verweij luidt de noodklok bij Ajax: 'Het is echt alarmfase 1'

In de zomer keerde Baas terug in de hoofdstad en wist hij direct indruk te maken op Farioli. Onder de Italiaanse oefenmeester ontpopte de 21-jarige linkspoot zich tot een betrouwbare centrale verdediger. Inmiddels is de jongeling niet meer weg te denken uit de Ajax-basis en vormt hij veelal een koppel centraal achterin met Josip Sutalo.

LEES OOK: Valentijn Driessen verbijsterd: 'Hij was wel dé cashcow van Ajax'

Baas imponeerde in de voorbereiding bij Ajax

Technisch directeur Alex Kroes is dolgelukkig met de contractverlenging van Baas. "Youri maakt een enorme progressie. Hij maakte indruk tijdens de voorbereiding en bewijst week in, week uit zijn waarde in het hart van de verdediging. Youri is een echte clubman, een uitstekende verdediger, heeft een geweldige visie en beschikt ook over een nauwkeurig passeervermogen."

Kroes verwacht dat Baas, die vooralsnog 34 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde, een mooie toekomst tegemoet gaat. "We verwachten dat hij zich de komende jaren verder zal ontwikkelen en daarom zijn we verheugd dat we zijn toekomst bij de club voor een langere periode hebben veiliggesteld", besluit de td.

We’re delighted to announce the contract extension of Youri Baas! 🤝#ForTheFuture — AFC Ajax (@AFCAjax) December 20, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lichtpunt voor Ajax: 'Wie ons uitlachte, moet spijt hebben, wat een aankoop!'

Een speler van Ajax kreeg grote complimenten tijdens de wedstrijd tegen Almere City.