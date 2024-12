Ajax neemt tweede plaats over na moeiteloze overwinning tegen Almere City

Met een 3-0 overwinning op hekkensluiter Almere City neemt Ajax de tweede plaats in handen. In een trage, saaie wedstrijd zette waren korte tempoversnellingen van de thuisploeg genoeg voor de overwinning. Wout Weghorst zijn ploeg al vroeg op voorsprong, welke Kenneth Taylor kort voor rust verdubbelde. Kian Fitz-Jim zette na driekwart wedstrijd de eindstand op het bord.

Tegen Lazio creeërde Ajax de nodige kansen, maar lukte het de ploeg voor de derde keer op rij niet om een overwinning te boeken. Tegen Almere City, de gedeelde nummer laatst, wilden de Amsterdammers graag deze reeks doorbreken. Francesco Farioli wijzigde zijn elftal zoals verwacht op de nodige plekken: zo waren er basisplaatsen voor Chuba Akpom, Daniele Rugani en Owen Wijndal. Bij de tegenstander wijzigde er niets na het verloren duel tegen FC Utrecht (1-3), dus moest de ontevreden Thom Haye opnieuw op de bank plaatsnemen.

De 29-jarige middenvelder zag hoe zijn ploeggenoot Junior Kadile de bal al vroeg in wedstrijd binnenschoot. In een stevig duel met Devyne Rensch was de handige buitenspeler echter reeds onterecht teruggefloten door scheidsrechter Jeroen Manschot, waardoor het Almeerse feest niet doorging. Het sterkere Ajax toonde zich in de beginfase meermaals defensief kwetsbaar. Zo liet Rensch zich op de zijlijn al eerder aftroeven door zijn directe tegenstander, terwijl Rugani de bal zo in de voeten van een opponent schoof. In aanvallend opzicht toonde de thuisploeg zich ondertussen effectief. Waar de eerste poging van Kenneth Taylor nog een prooi was voor de doelman, schoot Weghorst in de tiende minuut raak. Nadat een harde voorzet van de meegekomen Wijndal handig teruggelegd werd door Davy Klaassen, kon de potige spits eenvoudig binnenschieten.

Vervolgens ging het tempo van de wedstrijd een paar tandjes terug. Ajax had zo ongeveer driekwart van het balbezit, maar veruit het grootste deel hiervan bestond uit passes tussen de centrumverdedigers van de Amsterdammers. De opponent liet zich inzakken en stond compact, waar de ploeg uit 020 met een gebrekkige inzet en ineffectieve vleugelspelers geen antwoord op wist te formuleren. Eenmaal kwam Ajax eruit, maar Nordin Bakker kon een inzet van Taylor opnieuw keren. Naarmate de wedstrijd vorderde, kroop zijn ploeg langzaam uit haar schulp. Ze meldden zich mondjesmaat op de helft van de tegenstander, waar de afstandsschoten van Kadile en Hamdi Akujobi echter hoog over vlogen. De bezoekers sprongen niet bepaald zorgvuldig om met de ruimtes die ze soms kregen.

Toen Taylor toonde dat driemaal scheepsrecht was en na een prachtige pass van Jordan Henderson de bal mooi over de mistastende Bakker heen lepelde, was het weer gedaan met de Almeerse aanvalsdrang. In de tweede helft moest de ploeg van Hedwiges Maduro opnieuw voornamelijk achteruit lopen. Bij Ajax ging het veelvuldig in wandeltempo, maar als er eens een versnelling werd opgeschakeld, werd de ploeg van Farioli al snel dreigend. Zo kwam Fitz-Jim na een paar goede combinaties tot een dreigend schot en maakte hij in diezelfde aanval nog de 3-0. Akpom legde een afgeslagen bal panklaar op het hoofd van Taylor, die vervolgens de 21-jarige middenvelder in staat stelde hard binnen te schieten. De thuisploeg was even later dicht bij de vierde treffer, maar een voorzet van de sterk spelende Wijndal werd door Weghorst tegen de lat gekopt.

In eerste instantie leek Ajax terug te vallen in de spaarstand, maar in de slotfase probeerden de Amsterdammers de duimschroeven nog een keer aan te draaien. Zo kreeg Taylor nog een goede schietkans, terwijl Rensch zijn schot gekraakt zag worden. Er waren voor Almere City nog wel enige ruimtes, maar de opponent sprong daar nooit goed mee om. Zodoende pakt Ajax een eenvoudige 3-0 overwinning, waarmee het de tweede plaats in de Eredivisie grijpt.