Ajax maakt prachtig oefenduel bekend, maar moet fans teleurstellen

Ajax speelt in de winterstop een oefenduel tegen VfB Stuttgart. De Amsterdammers treden op zondag 5 januari 2025 om 14.00 uur aan tegen de nummer tien van de Bundesliga. Fans kunnen de wedstrijd helaas niet bijwonen.

De wedstrijd tussen Stuttgart en Ajax wordt afgewerkt op Duitse bodem en is alleen te volgen via de kanalen van de Amsterdammers. De club laat weten dat het door ‘veiligheid en infrastructuur’ niet mogelijk is om fans te huisvesten. Ajax krijgt daarom geen kaarten toegewezen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De reactie van Kenneth Taylor zegt genoeg als hij wordt geconfronteerd met kritiek op ploeggenoot

Voor de supporters van Ajax is dat uiteraard minder prettig nieuws. Een affiche tegen de nummer tien van Duitsland en de ploeg die dit seizoen uitkomt in de Champions League was ongetwijfeld aantrekkelijk geweest.

Zes dagen na de winterse oefenwedstrijd hervat de ploeg van Francesco Farioli de Eredivisie met een wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Op zaterdag 11 januari 2025 komt de hekkensluiter van de competitie dan op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.