Ajax-speler krijgt groot compliment: ‘Als je dat niet doet, eet hij je op’

hoopt dat Ajax donderdagavond niet met een B-ploeg gaat aantreden tegen Telstar. De middenvelder erkent dat zijn ploeg extra motivatie haalt uit een wedstrijd tegen de gebruikelijke selectiespelers van Ajax 1.

Telstar is in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker veroordeeld tot een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Het komt vaak voor dat topploegen hun beste spelers sparen voor een bekerduel tegen een lager geklasseerde club, maar het is nog maar de vraag of Francesco Farioli hier ook trek in heeft. Feyenoord-trainer Brian Priske gaf dinsdagavond bijvoorbeeld een aantal reservespelers de kans tegen Keuken Kampioen Divisie-club MVV Maastricht.

Overtoom, middenvelder van Telstar, hoopt dat Ajax donderdag ‘gewoon’ aantreedt met spelers uit de hoofdmacht. “Heel eerlijk: of je hebt de spits van Jong Ajax tegenover je of je hebt Brobbey tegenover je. Dan is het heel menselijk dat je tegen Brobbey honderd procent volle bak gaat. Je moet wel. Als je dat niet doet, eet hij je op”, zegt de voormalig wisselspeler van de Amsterdammers tegenover Ajax Showtime.

“Ik denk dat ik snel geneigd ben om te zeggen: doe maar de volledige basis van Ajax. Dat triggert ook wat bij de jongens om volle bak te gaan, al heb je misschien meer kans als je tegen spelers van Jong Ajax speelt”, sluit Overtoom, die dit seizoen met 3-0 verloor van de beloftenploeg van de Amsterdammers, af.

