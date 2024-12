Farioli gewaarschuwd: ‘Als dit niet goed overlegd is, kan hij binnenkort zijn koffers pakken’

Mike Verweij en Valentijn Driessen begrijpen de keuze van Francesco Farioli om de geboorte van zijn tweede kind te laten schieten, zo vertellen ze in de nieuwste podcastaflevering van Kick-Off.

“Ik word voor de tweede keer vader. We weten nog niet precies wanneer, maar ik zal hier zijn met mijn spelers. Ik zal hier zijn, maar ik ga daarna naar Italië. Ik heb taken als trainer en als vader. Ik zal alles zo goed mogelijk proberen te combineren", sprak de Ajax-trainer zondag bij ESPN. De 35-jarige Farioli heeft al een dochter, Lea.

“Ik geef hem groot gelijk, het is niks bijzonders”, begint Driessen, die aangevuld wordt door Verweij: “Het is ook nog zijn tweede…” Presenator Kamran Ullah reageert met enige verbazing. “Dat kind maakt dat echt niet bewust mee”, countert de Chef Voetbal.

'Als het niet in goed overleg is geweest, kan hij denk ik binnenkort zijn koffers pakken'

“Iemand die beslist dat hij er per se bij wil zijn moet je respecteren. Farioli kiest daar kennelijk in goed overleg met zijn vrouw niet voor. Als het niet in goed overleg is geweest, kan hij denk ik binnenkort zijn koffers pakken. Niet bij Ajax, maar thuis”, grapt Verweij. “Als iemand hier in goed overleg over beslist, moet je daar respect voor hebben. Ik vind alles prima”, vult hij aan.

