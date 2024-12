Francesco Farioli zorgt voor verbazing bij Hugo Borst

Francesco Farioli heeft de wenkbrauwen van Hugo Borst doen fronsen. In de ogen van de columnist is het eigenaardig dat de Italiaanse oefenmeester trots was na de 2-1 nederlaag van Ajax tegen AZ, terwijl de Amsterdammers een 'waardeloze wedstrijd' speelden. Daarnaast 'bevreemdt' het Borst dat Farioli niet naar Italië gaat om bij de geboorte van zijn tweede kind te zijn.

Borst haalt in zijn column de vier 'wanprestaties van de afgelopen weken (PEC Zwolle-thuis, Real Sociedad-uit, NEC-uit en FC Utrecht-thuis) aan. Volgens de columnist gaf de ploeg van Farioli tegen AZ opnieuw niet thuis. "In Alkmaar was het een armoedig zootje. Ajax stak, wederom, in een gebrekkige vorm, toonde een gebrekkige instelling, voetbalde traag en onsamenhangend met veel balletjes terug en zo. Op de schaal van het eeuwige, goddelijke Ajax scoorde dit Ajax een 3-", is hij kritisch in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Farioli heeft veel mee, zo stelt Borst. Zo is de Italiaanse oefenmeester 'fit, jong, energiek en een knappe verschijning'. Alleen is het na bijna een half jaar nog altijd niet duidelijk waar Farioli voor staat. "Farioli rouleert als een malle. Hij zegt om iedereen zo fit mogelijk te houden, maar ik heb de indruk dat hij zo iedereen een beetje te vriend denkt te houden. Wat niet zo is. Wout Weghorst gelooft zijn trainer niet, en kijkt bijna permanent verongelijkt of met een blik vol verachting. Farioli heeft de mazzel dat Weghorst wordt beschouwd als een matige spits, een outsider, niet iemand die je serieus kunt nemen."

Ajax moet Farioli 'lekker laten zitten'

Borst benoemt dat De Telegraaf Farioli het liefst ziet vertrekken bij Ajax omdat men daar van mening is dat Nederladns cultuurgoed behouden moet blijven. Daar is de columnist het niet mee eens. "Ik zou deze trainer lekker laten zitten, zelfs als het straks nog slechter gaat. Dit is een overgangsjaar. Hij voert crisismanagement. Farioli haalt eind dit seizoen bij gebrek aan serieuze concurrentie nipt Champions League-voetbal."

Farioli gaat niet naar geboorte van zijn tweede kind

Wel vindt Borst dat Farioli iets minder moet lullen. "Zeggen dat je trots bent na een waardeloze wedstrijd, na een nederlaag, is eigenaardig. Hij bleek trots op de inzet van Ajax tegen AZ. Dat was helemaal eigenaardig, want die inzet werd slechts twintig minuten geleverd", aldus de columnist, die het zich 'echt bevreemdde' dat Farioli niet naar de geboorte van zijn tweede kind in Italië gaat. "'Ils sont fous, ces Romains', zei Obelix altijd. Oftewel: 'Rare jongens, die Romeinen.'"

