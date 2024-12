'Bij Ajax was ik bang om een penalty te nemen, nu gaat het wel goed'

is trots op de unieke hattrick die hij zaterdag produceerde in de wedstrijd tussen Wolverhampton Wanderers en Bournemouth. Hij was de eerste speler die driemaal scoorde uit een strafschop in een Premier League-wedstrijd. Pas als profvoetballer ontwikkelde hij het zelfvertrouwen om penalty’s te nemen, want in de jeugd bij Ajax durfde hij dat niet.

Dit seizoen benutte Kluivert al zijn vier penalty’s. “Gek genoeg wist ik eigenlijk zelf ook niet dat ik een specialist was”, vertelt hij in een interview met het Algemeen Dagblad. “Vroeger in de jeugd bij Ajax was ik vaak juist te bang om er eentje te nemen. Toen was ik jong en vond ik het allemaal veel te spannend. In de loop der jaren heb ik het mezelf aangeleerd en heb ik er vooral op getraind ook. Tot nu toe gaat het heel goed. Daar ben ik blij mee.”

De buitenspeler, die vorige maand tegen Bosnië-Herzegovina zijn eerste wedstrijd speelde voor het Nederlands elftal sinds september 2018, neemt pas sinds kort de penalty’s bij Bournemouth. “Dat komt omdat we hier Dominic Solanke hadden. Hij nam ze altijd, maar is vertrokken naar Tottenham Hotspur. Dan moet er dus iemand anders opstaan. Ik dacht toen bij mezelf: ik pak mijn kans, ik sta op en eis ze voortaan op. En sindsdien sta ik er nog steeds. Ik heb nog niet gemist en laten we hopen dat ik dat nog heel lang ga volhouden.”

Het breken van een record is ‘altijd iets bijzonders en moois’, vindt Kluivert. “Dit zijn momenten die je nooit zal vergeten. Ook na je carrière denk je hieraan terug als één van de hoogtepunten. Ik vond het prachtig om na een wedstrijd waarin ik drie keer vanaf de stip mocht aanleggen en scoorde te horen dat dit nog nooit eerder was voorgekomen.”