ESPN speculeert hardop: ‘Heeft hij zo’n grote hekel aan Ajax?’

De gemoederen tussen en liepen afgelopen zondag, tijdens AZ – Ajax, meermaals flink op. De aanvaller van de thuisploeg en de verdediger van de Amsterdammers zorgden voor gespreksstof bij Voetbalpraat van ESPN.

“Ruben van Bommel had qua gedrag wat weg van Wouter Goes. Hij was lekker vervelend. Heeft Van Bommel zo’n grote hekel aan Ajax?”, vraagt Wouter Bouman zich af. “Nou, ik denk dat hij geen seizoenkaart heeft”, grapt Jeroen Haarsma van het Noordhollands Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax-fans boos op Farioli: 'Hij mag nooit op het wedstrijdformulier staan'

“Dit was een persoonlijk iets. Gaaei zei wat dingen tegen Van Bommel na een duelletje. Toen maakte hij ook dat gebaartje. Daarna kreeg Van Bommel bijna die schop, het is maar goed dat Gaaei ‘m niet raakte, anders kreeg hij rood. Die twee lagen gewoon met elkaar in de clinch”, vervolgt de journalist. “Ik hoorde trouwens dat Van Bommel Gaaei zou hebben weggespeeld, maar dat vond ik echt niet. Gaaei hield zich behoorlijk staande”, zegt Haarsma.

© Imago

Kenneth Perez: ‘Een interessante speler voor Oranje’

Kenneth Perez ziet een goede ontwikkeling bij Van Bommel. “Er staat nu echt een kerel. Hij is lang en sterk, een interessante speler voor de toekomst”, stelt de Deense analist. "Ook voor het Nederlands elftal."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Farioli wekt verbazing: 'Linke soep als trainers daarover beginnen'

De uitspraken van Ajax-trainer Francesco Farioli, woensdag na het gelijkspel tegen FC Utrecht, zorgen voor enige verbazing.