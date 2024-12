Francesco Farioli stelt dat hij vier en een halve minuut nodig had om Feyenoord af te troeven

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft vier en halve minuut nodig gehad om een bepaalde doeltrap erin te slijpen, waarmee de Amsterdammers eerder dit seizoen tegen Feyenoord scoorden. Het gaat om de doeltrap van Remko Pasveer, waaruit de 0-1 maakte op 30 oktober. Het duel eindigde uiteindelijk in 0-2.

De Italiaanse oefenmeester staat bekend als een perfectionist, die veel tijd besteedt aan tactieken en speluitvoeringen. In een uitgebreid interview met Voetbal International wordt hij met dat imago geconfronteerd. Farioli denkt niet dat de waarheid elders ligt. "Wij vragen veel van onze spelers. Dan moet je eerst de minimale voorwaarden creëren om te presteren. Dat is mijn dagelijkse battle, om de mensen hier scherp te houden op de vele gebieden waar we echt kunnen verbeteren als organisatie. Die battle is niet met mensen, maar de structuur van de club. Om de voorwaarden te creëren om te werken en de spelers in de beste conditie mogelijk te krijgen. Dat is voor mij een van de belangrijkste taken van een coach."

Artikel gaat verder onder video

Toch denkt Farioli dat hij minder extreem is qua tactieken dan voorheen, en meer aandacht aan andere aspecten geeft. "Als ik mezelf bijvoorbeeld evalueer, ben ik niet meer dezelfde coach als vijf jaar geleden. Bij mijn eerste sollicitatie als hoofdtrainer in Turkije, sprak ik van de vier uur ongeveer 3 uur en 55 minuten over tactiek en training. Nauwelijks over de dingen eromheen."

Op trainingen besteedt de Italiaan ook steeds meer aandacht aan uittrappen van keepers. "De doeltrap wordt steeds belangrijker. Dat is óók een spelhervatting. Zoals je de corners traint, kun je ook je doeltrappen trainen. Dus we analyseren ook wat we daarmee kunnen doen in onze wedstrijden. Dan gaat het erom dat je de spelers zover krijgt dat ze geloven dat het de beste oplossing is. Want uiteindelijk: zelfs de beste ideeën ter wereld kunnen naar de prullenbak als spelers niet overtuigd zijn." De doeltrap van Pasveer, waarna Taylor scoorde tegen Feyenoord eind oktober (vanaf 0:18), wordt vervolgens genoemd. Die voorbereiden koste Farioli echter weinig moeite. "Daar hebben we letterlijk 4 minuut 30 aan gewerkt op de laatste training. Je legt het uit in de meeting, je gaat naar het trainingsveld, je doet het één, twee, drie keer, en dan ga je alweer door naar de volgende oefening, omdat je zo weinig tijd hebt."

