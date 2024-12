Interview van Owen Wijndal wordt abrupt verstoord: 'Doe rustig!'

heeft zondag met een glimlach op zijn gezicht de media te woord gestaan. De linksachter speelde een verdienstelijke wedstrijd namens Ajax tegen Almere City (3-0) winst en was zelf tevreden over zijn optreden. Tijdens het interview van de 25-jarige voetballer liep langs, die het gesprek verstoorde aangezien hij wilde dat Wijndal iets specifieks zou benoemen op televisie.

Wijndal krijgt in gesprek met de NOS de complimenten voor zijn spel in de Johan Cruijff ArenA. De samenwerking tussen de linksback en Taylor viel in positieve zin op, zo zag ook Wijndal: "Ja, we hadden het hier voor de wedstrijd al heel veel over. Kenneth en ik kennen elkaar al heel lang en voelen elkaar goed aan. Ik ben blij voor hem. Hij heeft een mooie goal gemaakt en een assist gegeven", zegt Wijndal, waarna Taylor het interview plotseling onderbreekt.

Van een afstandje roept het jeugdproduct van Ajax naar Wijndal dat hij Taylor zijn naam moet noemen op televisie: "Ik heb je naam al genoemd, doe rustig", zegt Wijndal vervolgens tegen zijn 22-jarige teamgenoot, waarna de verdediger van Ajax moet lachen: "Hij zei dat ik zijn naam moest noemen, haha. Volgens mij heb ik dat al gedaan."

Over het optreden van Ajax tegen Almere City was Wijndal gematigd tevreden. Hij vond het in fases niet goed genoeg: "Ik vond het wisselvallig. Almere City had in de eerste helft iets te veel de bal. Over het algemeen waren we wel de betere ploeg, maar we hadden nog meer kunnen scoren", besluit hij.

