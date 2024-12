‘Winterstop komt te vroeg voor één speler van Ajax’

blonk zondag uit bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Almere City (3-0). Hij speelde als linksbuiten uitstekend en werd na afloop uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Een terechte onderscheiding, zo oordeelt bij ESPN.

Taylor begon bij Ajax op de linksbuitenpositie. Hij nam de 2-0 voor zijn rekening en was aangever bij de 3-0 van Kian Fitz-Jim. Het laatste halfuur van de wedstrijd speelde hij als controlerende middenvelder, op de plek van de gewisselde Jordan Henderson. “Dat is zeker terecht”, reageert Van Polen op de Man van de Wedstrijd-uitverkiezing van Taylor.

“Hij komt op een positie te spelen waar hij nog niet heel veel heeft gespeeld: de linksbuitenpositie. Ik vind het dan wel knap hoe hij dat heeft ingevuld, hoor”, is de analist en oud-verdediger van PEC Zwolle complimenteus over Taylor. “Op een gegeven moment kwam hij ook als zes te spelen op de positie van Henderson. Je ziet gewoon in alles dat hij heel makkelijk kan voetballen. Het is terecht dat hij Man of the Match geworden is.”

Taylor staat na de wedstrijd tegen Almere City op 7 doelpunten en 7 assists in 27 officiële wedstrijden voor Ajax dit seizoen. “Hij steekt in uitstekende vorm dit seizoen. Hij trekt die lijn lekker door. Ik denk dat voor hem die winterstop net iets te vroeg komt”, aldus Van Polen. Ajax speelt nog twee wedstrijden voor de winterstop: aanstaande donderdag in de TOTO KNVB Beker tegen Telstar en volgende week zondag in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam.

