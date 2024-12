Wout Weghorst wil doelpunt maar met één ploeggenoot van Ajax vieren

zette Ajax zondagmiddag na twaalf minuten voetballen op voorsprong tegen Almere City. De spits sprintte vervolgens naar de zijlijn om zijn doelpunt te vieren met .

Weghorst begon bij Ajax in de basis in plaats van Brian Brobbey en beschaamde het vertrouwen van hoofdtrainer Francesco Farioli niet. Met een overtuigende uithaal vanbinnen het zestienmetergebied zette de ervaren spits Ajax na een klein kwartier op voorsprong tegen Almere City, dat kort daarvoor een treffer van Junior Kadile afgekeurd zag worden.

Artikel gaat verder onder video

Volg de wedstrijd tussen Ajax en Almere City in ons liveverslag!

Weghorst bedankte Davy Klaassen na zijn doelpunt voor de assist en zette het vervolgens op een lopen, richting de zijlijn. Van de felicitaties van Daniele Rugani wilde Weghorst ogenschijnlijk weinig weten: de spits zette de Italiaanse verdediger van zich af.

Weghorst sprintte vervolgens naar de zijlijn. Hij sprong Hlynsson in de armen en tilde de IJslandse middenvelder van Ajax op. Hlynsson speelde dit seizoen door blessureleed pas drie wedstrijden in de Eredivisie, maar is inmiddels weer op de weg terug.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Man van 47 goals in anderhalf jaar voor Ajax fantaseert over terugkeer in Nederland

Een tweevoudig Ajax-kampioen wordt gevraagd of hij een terugkeer in Nederland ziet zitten.