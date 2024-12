Farioli keihard aangepakt: 'Voor iedereen even onbegrijpelijk als lachwekkend'

Wim Kieft haalt in zijn column in De Telegraaf stevig uit naar Francesco Farioli, de trainer van Ajax. De Italiaan laat en voortdurend stuivertje wisselen in de spits en ondermijnt het vertrouwen van het duo daarmee volledig, zo betoogt Kieft.

"Voor iedereen is het even onbegrijpelijk als lachwekkend, die flauwekul", laat Kieft in de inleiding van zijn column al optekenen. "Voor Brian Brobbey en Wout Weghorst is het gekmakend, de situatie waarin zij zijn beland bij Ajax. Geloof maar niet dat beiden ook maar een greintje begrip kunnen opbrengen voor het gegoochel met ze door hun trainer Francesco Farioli", weet de oud-speler van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen schrikt van Brian Brobbey: 'Ongelooflijk, dit is de spits van Ajax!'

"De handelswijze van Farioli bewijst zich ook totaal niet", betoogt Kieft verderop. Weghorst staat na veertien wedstrijden in Ajax 1 op zes doelpunten, Brobbey kwam in 22 wedstrijden zelfs nog maar drie keer tot scoren. "Waar praten we dan over? En dan hebben ze ook allebei al een tijdje aan de kant gestaan", stipt Kieft aan. "Een spits wordt er niet beter van als hij niet weet waar hij aan toe is. Of je in de basis start, of je na de 55e minuut gewisseld wordt of na zeventig minuten, ongeacht of je scoort of niet. Een ding is zeker: je maakt de negentig minuten niet vol", omschrijft Kieft de situatie waarin Weghorst en Brobbey verkeren.

LEES OOK: ‘Als Weghorst daarmee stopt, moeten we ons zorgen gaan maken’

"Zelfs de grootsten van de wereld vinden het niet fijn om gewisseld te worden, want dat geeft onbewust extra druk omdat je in kortere tijd moet scoren. Komt bij dat het niet goed is voor je vertrouwen om een tijdje droog te staan. Doelpunten blijven toch de brandstof voor een spits", weet Kieft uit ervaring. Hij begrijpt dan ook volkomen dat Weghorst onlangs zijn ongenoegen uitte toen hij, na twee keer gescoord te hebben, tegen NEC naar de kant werd gehaald. "Laat je hem staan, dan maakt hij er wellicht vier en kijk dan eens wat voor spits je de volgende wedstrijd hebt staan." Het continue wisselen van zijn spitsen toont volgens Kieft aan dat Farioli hen niet begrijpt: "Het is misschien flauw om te zeggen, maar dat Farioli een voormalig keeperstrainer is geweest, verbaast me niets als je ziet dat hij er geen benul van heeft wat er in de hoofden van spitsen omgaat", besluit Kieft.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Analyse Farioli zorgt voor verbijstering: 'Ik ben met stomheid geslagen. Zijn wij gek?'

Wesley Sneijder en Youri Mulder kunnen de analyse van Ajax-trainer Francesco Farioli na de nederlaag tegen Lazio niet geloven.