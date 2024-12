Driessen schrikt van Brian Brobbey: 'Ongelooflijk, dit is de spits van Ajax!'

Valentijn Driessen trekt een verontrustende conclusie over , die donderdagavond bij Ajax - Lazio andermaal droog bleef staan. De 22-jarige spits van de Amsterdammers kreeg weliswaar drie kansen met het hoofd, maar wist die stuk voor stuk niet tot doelpunt te promoveren. "De man kan niet koppen, ongelooflijk", stelt de journalist vast.

Ajax verloor op eigen veld met 1-3 van Lazio, waardoor het elftal van trainer Francesco Farioli nu buiten de top acht van de Europa League is gevallen. Alleen Bertrand Traoré, vlak na rust, wist aan Amsterdamse zijde het net te vinden. De Burkinees pegelde snoeihard de gelijkmaker tegen de touwen, maar mede doordat Brobbey het vizier niet op scherp had stond Ajax na 90 minuten met lege handen.

In een video-item van De Telegraaf vertelt Driessen dat hij met Wim Kieft aan de telefoon zat om diens column voor de krant op te tekenen. De oud-spits heeft wel een idee waarom Brobbey dit seizoen lang niet in de buurt komt van de doelpuntenaantallen in de vorige seizoenen: het roulatiebeleid van Farioli. De Italiaan houdt Brobbey regelmatig op de bank ten faveure van Wout Weghorst. "Kieft zei: dit is killing voor een spits", zegt Driessen. "Die weet liever dat hij op de bank begint en blijft, en tweede man is, dan deze onduidelijkheid en onzekerheid. In het veld voel je dat gewoon: 'Iedere minuut dat ik niet scoor, zit ik weer dichter bij de volgende wissel'. Het vertrouwen raakt volledig op."

Daar komt dus bij dat Brobbey een belangrijk aspect van het vak van spits nog altijd niet lijkt te beheersen: "Het is typerend, gisteren ging het om drie momenten met zijn hoofd. De man kan niet koppen!", zegt Driessen vol ongeloof. "Dat is een spits van Ajax! Dat is natuurlijk ongelooflijk. Van Basten heeft het keihard gezegd, toen vielen er zeker mensen bij Ajax over hem heen. Maar een spits van Ajax, die al tien of vijftien jaar in de opleiding rondloopt... dan ben je uitgepraat", klinkt het keihard. "En er zit ook niemand in de staf die het hem zal leren", vervolgt Driessen. Presentator Pim Sedee werpt nog tegen: "Je kent ze allemaal niet", maar Driessen zegt met een kwinkslag: "Farioli is natuurlijk niet voor niets keeperstrainer geweest."

