Sneijder heeft zorgwekkend vermoeden over Ajax, dat wordt bevestigd door Brobbey

Wesley Sneijder betwijfelt of de spelers van Ajax elkaar ‘de waarheid’ durven te vertellen in de kleedkamer. De analist van Ziggo Sport stoort zich aan de positieve geluiden die na nederlagen klinken in Amsterdam. lijkt te bevestigen dat er inderdaad geen harde noten zijn gekraakt in de kleedkamer.

Trainer Francesco Farioli sprak na de verliespartijen tegen AZ en Lazio zijn trots uit, terwijl ook Jordan Henderson en Brobbey na de nederlaag tegen Lazio positief waren over het vertoonde spel. Sneijder kan zich niet vinden in dat optimisme. “Heel Ajax vond ik matig. Over het geheel was het verre van positief. Maar blijkbaar spreken ze het met elkaar af. Net zoals je niet meer over vermoeidheid mag praten in de kleedkamer, hoor je ook één en al positivisme na een verloren wedstrijd.”

“De trainer zei na de wedstrijd tegen AZ zelfs dat hij trots was. Even serieus… Ik weet niet of ze in de kleedkamer wel vertellen hoe het zit. Daar twijfel ik best wel aan”, aldus de oud-middenvelder bij Ziggo Sport. “Als je na elke wedstrijd die je niet goed speelt, en waarin je verliest, continu hoort dat het toch wel goed was, dat er genoeg aanknopingspunten waren en dat ze trots zijn… Heb je dan het idee dat ze in de kleedkamer zeggen: ‘Het was echt klote vandaag’?

Brobbey lijkt te bevestigen dat de spelers van Ajax en de trainer in de kleedkamer niet kritisch waren voor elkaar. “Ik denk dat iedereen in de kleedkamer wel stil was, omdat we hebben verloren. We hebben geen goed gevoel op dit moment, maar zondag wacht weer een wedstrijd, dus we moeten door.”

