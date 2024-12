'Man die werd uitgelachen bij Ajax schittert nu als Messi tegen Chelsea'

Een fraaie actie van in de wedstrijd tussen Chelsea en Fulham. De verdediger van Fulham, die een verleden heeft bij Ajax, maakte indruk met een rush aan de linkerflank. Zijn actie leverde bijna een doelpunt op.

Bij een 1-0 achterstand werd Bassey gevonden aan de linkerflank, rond de middenlijn. Hij maakte de nodige meters en soleerde tussen de verdedigers Tosin Adarabioyo en Malo Gusto het strafschopgebied in. Hij beproefde daarna zijn geluk met een schot, waar keeper Robert Sánchez een antwoord op had.

Commentator Robbert Reimering van Viaplay was onder de indruk van de solo. “Bassey kan zomaar het halve veld oversteken. Nou zeg! Alsof hij Messi is! De man die werd uitgelachen bij Ajax omdat ze dachten dat hij niet kon voetballen, is meer dan een vaste waarde bij Fulham sinds zijn overhang. En hier bekroont hij een lange slalom bijna met de gelijkmaker.”

Overigens was het zeker niet de enige goede actie van Bassey in de eerste helft. In de blessuretijd voorkwam hij met een uitstekend getimede sliding in het eigen strafschopgebied dat Cole Palmer een goede kans kreeg om de 2-0 te maken.

What If this Ball from Calvin Bassey went in 🫤🫤🫤🫤#CHEFUL pic.twitter.com/ax11NbLxhb — Èţhăñ🃏🌋 (@EthanCFC7_) December 26, 2024

