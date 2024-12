Zakaria Eddahchouri (Telstar) snapt Ajax-trainer Francesco Farioli niet

Telstar-topschutter zou als hij hoofdtrainer van Ajax was altijd hebben gekozen voor als eerste spits van de Amsterdamse club. Dat geeft de centrumspits, die al veertien doelpunten maakte in de Keuken Kampioen Divisie, op de dag van het duel in de KNVB Beker tussen Ajax en Telstar aan in De Telegraaf.

In gesprek met De Telegraaf blikt de topschutter van de Keuken Kampioen Divisie vooruit op het duel tussen Ajax en Telstar van donderdagavond. Eddahchouri wordt gevraagd naar de wedstrijd, maar ook naar de spitsenstrijd bij Ajax. Daar heeft de spits van Ajax wel wat over te zeggen. Hij snapt niet dat Brobbey niet de eerste spits van Ajax is: "Als ik ik Farioli was, zou ik altijd voor Brobbey gaan. Hij heeft alles wat een spits moet hebben, is in potentie de nummer één spits van het Nederlands elftal. Maar ik denk wel dat hij naar een bepaalde vastigheid snakt", geeft Eddahchouri toe.

"Daarvoor zijn voor ieder mens vertrouwen en gevoel de basis", vervolgt de spits van Telstar: "Aan de andere kant: het is wel Ajax. Ze hebben een bepaalde luxe en als je dan ook nog kunt kiezen uit Brobbey, Weghorst en Akpom...", beseft Eddahchouri, die vindt dat een spits altijd onverstoorbaar verder moet gaan op momenten dat er sprake is van concurrentie: "Zo'n type ben ik. Ik geloof gewoon in mijzelf."

Eddahchouri gelooft ook in een stunt van Telstar op bezoek bij de nummer twee van de Eredivisie. Met zijn achtergrond bij Feyenoord zou hij het extra leuk vinden om Ajax pijn te doen: "Begrijp me goed: als we tegen PSV of Feyenoord hadden gespeeld, dan had ik ze net zo graag pijn willen doen. Tuurlijk, als het dan toch een van de topclubs moet zijn, dan zou het mooi zijn als we Ajax pakken. Maar ik bekijk het vooral vanuit mijn Telstar-perspectief", besluit hij.

