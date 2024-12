Ajax-directeur Beuker moet het flink ontgelden: 'Het riekt naar narcisme'

Marijn Beuker krijgt er maandagochtend in De Telegraaf flink van langs bij Valentijn Driessen. De director of football van Ajax is precies een jaar werkzaam bij de Amsterdammers. Hoe hij daarmee omgaat staat de chef voetbal van de ochtendkrant alleen niet aan. Beuker wordt door hem beschuldigd van narcisme en 'zelfbevlekking'.

Driessen haalt aan dat Beuker afgelopen week onderwerp was van een 'ronkend artikel' over zijn werkwijze op de website van ESPN. Tijdens het duel AZ - Ajax werd de directeur vervolgens vaak in beeld gebracht. Ajax kwam in Alkmaar matig voor de dag, waardoor het volgens Driessen al snel een schertsvertoning werd. "Maar wees gerust iedereen. Ga rustig slapen, met Beuker aan het stuur zal alles goed komen in de Johan Cruijff ArenA", schrijft hij cynisch in De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dolende Ajax-speler wordt beschuldigd van zelfoverschatting en ontvangt advies

"Op de dag dat de director of football vorige week één jaar in dienst was van Ajax, zette hij vijf posts op zijn Instagram-account. Vijf posts met dezelfde tekst, maar met een ander beeld. Daarmee laadde Marijn Beuker de verdenking op zich vooral met Marijn Beuker bezig te zijn en met de beeldvorming over hem. Met zijn posts neemt hij alvast een voorschot om gezien te worden als grondlegger van eventueel Ajax-succes in de toekomst", vervolgt Driessen met een kritische noot.

De tekst bij die post op Instagram luidde als volgt: "Enkele belangrijke bouwstenen zijn aangedragen in de verdere ontwikkeling om een cultuur te creëren die nodig is voor de toekomst. Tegelijkertijd weten we dat er meer grote stappen te maken zijn." De tekst wordt volgens Driessen herhaald bij vijf achtereenvolgende foto's: van Beuker alleen langs de lijn, Beuker met Farioli, Beuker met collega-directeuren Menno Geelen en Alex Kroes, Beuker met aanvoerder Jordan Henderson en Beuker met een wand vol kampioenschalen achter zich.

LEES OOK: Deceptie gesignaleerd bij Ajax: 'Wat hij doet, dat lijkt helemaal nergens op'

Beuker heeft weinig vleiende bijnaam

"De laatste foto is nogal aanmatigend voor iemand die nooit een platte prijs heeft gewonnen in het topvoetbal, de Schotse derde divisie daargelaten", aldus Drissen, die vervolgens de mogelijke bijnaam van Beuker onthult. "Met zijn posts op Instagram doet Beukers zijn weinig vleiende bijnaam van De Borstklopper alle eer aan."

Gedrag Beuker 'riekt naar narcisme'

Driessen vraagt zich vervolgens af wat een beleidsmaker bij Ajax bezielt om zich op een dusdanige manier profileren op social media. "Anders dan zichzelf te verkopen in plaats van de club. Social media hoort bij deze tijd, maar het riekt naar narcisme als je zo met jezelf te koop loopt", vervolgt Driessen zijn relaas.

"Waarom kan een director of football niet buiten het licht van de schijnwerpers zijn werk doen? Helemaal na pas één jaar in dienst te zijn. Zonder daarin iets te hebben bewezen of één prijs gewonnen te hebben. Slechts te teren op vier mooie dagen met zeges op Feyenoord en PSV en een betere seizoenstart dan vorig jaar. Wat op zich geen grote verdienste is met een versterkte selectie en rust in de top van de organisatie", besluit hij kritisch.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Vlaar onthult: 'Wout Weghorst maakte vijanden bij AZ'

Ajax-spits Wout Weghorst maakte in het verleden wat vijanden bij AZ.