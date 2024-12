Dolende Ajax-speler wordt beschuldigd van zelfoverschatting en ontvangt advies

heeft de lastige taak op zich gekregen om als spits van nature soms op de linksbuitenpositie te floreren bij Ajax. Door de blessure van Mika Godts, waar hij ondertussen van hersteld is, werd Akpom regelmatig naar de buitenkant verplaatst.

Akpom kwam in de zomer van 2023 naar Ajax en was na een groot deel van het vorige seizoen eigenlijk al afgeschreven in Amsterdam. Met een sterke 'eindspurt' en vijf doelpunten en drie assists in zijn laatste acht Eredivisiewedstrijden werd de Engelsman opeens geen prioriteit meer om van de hand te doen, afgelopen zomer. Dit seizoen krijgt de spits van Francesco Farioli aardig wat minuten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Deceptie gesignaleerd bij Ajax: 'Wat hij doet, dat lijkt helemaal nergens op'

De laatste weken zijn dat vaak minuten geweest als links- of rechtsbuiten, net als tegen AZ zondag (2-1 verlies). Dat de aanvaller daar minder tot zijn recht komt, mag geen verrassing zijn. "Je kunt het die jongen eigenlijk ook niet kwalijk nemen", begint Karim El Ahmadi bij Dit Was Het Weekend. "Daar (op zijn positie, red.) mist Ajax echt wel wat als Godts niet meedoet. Dit heeft hij (Akpom. red.) echt niet in zich." Ondertussen worden er beelden getoond van Akpom die een aantal matige voorzetten en dribbels aflevert in het duel met de Alkmaarders. "Hij probeert het zo goed mogelijk in te vullen, maar het ziet er niet uit."

Tafelgenoot Kenneth Perez moet lachen. De Deen denkt dat een andere factor ook nog wel een rol speelt. "Ik denk dat zijn probleem is: hij vindt zichzelf echt heel erg goed. Wat hij moet doen: aannemen en voorzetten. Hij komt niemand voorbij, heeft niet de snelheid om iemand te passeren." Daar haakt El Ahmadi op in. "Maar hij heeft eigenlijk ook geen voorzet." Volgens Perez is proberen en hopen bij Akpom genoeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Vlaar onthult: 'Wout Weghorst maakte vijanden bij AZ'

Ajax-spits Wout Weghorst maakte in het verleden wat vijanden bij AZ.