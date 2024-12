Michael van Praag sneert naar voormalig Ajax-bestuur: 'Maar we hebben zeer genoten'

Michael van Praag is tevreden met de huidige stand van zaken bij Ajax. Na financiële mindere jaren en een bijzondere periode met Sven Mislintat aan het bewind, zijn de Amsterdammers nu weer gezond.

Bij NH Sportcafé weerspreekt de voorzitter van de raad van commissarissen de financiële malaise bij de club lichtelijk. "Ajax is financieel gezond, we hebben een enorm groot eigen vermogen. Maar het is geen geheim, en dan praat ik Alex Kroes na, dat we wel spelers moeten verkopen. Vanuit het tijdperk-Mislintat hebben we toch teveel spelers met het niveau dat we niet zouden willen. Ook een heleboel waarvan gebleken is dat ze het tóch hebben." Van Praag denkt niet dat er nog een keer een baas bij Ajax komt die zoveel macht heeft. "Bepaalde mensen hebben niet gewaarschuwd richting de rvc. Dat soort blokkades hebben we nu wel opgelost, denk ik."

LEES OOK: Michael van Praag doet boekje open over zwaar jaar bij Ajax

De voorzitter van de Raad van Commissarissen verklaart waarom de Amsterdammers, buiten Wout Weghorst (zo'n 2,5 miljoen euro), geen geld aan transfersommen uitgaven afgelopen zomer. "Het salarishuis van Ajax is natuurlijk heel hoog. Als wij nog twee jaar Champions League hadden gespeeld, was er niks aan de hand geweest. De vorige begroting was gebaseerd op steevast Champions League spelen. We moeten bezuinigen en doen dat al, we begroten nu op Europa League-niveau." Later verklaart Van Praag dat vooral de salarissen omlaag moeten, terwijl er ook veel meer aandacht moet komen voor de eigen jeugdopleiding.

De voetbalbestuurder denkt dat er in de periode-Marc Overmars toch wat te ambitieus beleid is gevoerd. "Je kunt niet zeker zijn van Champions League elk seizoen. Toen was men dat wel, maar nu hebben we meegemaakt dat het ook kan voorkomen dat je géén Champions League speelt. Ik wil niet praten over 'onverantwoord beleid', want ik heb ook staan juichen toen we bijna in de Champions League-finale stonden. Dat waren fantastische tijden. We hebben zeer genoten van de risico's van toen."

