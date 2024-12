AZ is furieus na goal, die ontstaat terwijl twee ballen in het strafschopgebied liggen

AZ is woedend over de 1-0 die de ploeg van trainer Maartens Martens zondagavond heeft tegengekregen tegen NAC Breda. Op het moment dat spits scoorde, lag er een andere wedstrijdbal hinderlijk in het strafschopgebied. Scheidsrechter Edwin van de Graaf besloot door te spelen en keurde de treffer goed.

NAC zette na ruim tien minuten spelen via linksback Boy Kemper een aanval op. Op dat moment lag er een wedstrijdbal in het strafschopgebied van AZ. Er was nog niets aan de hand, totdat NAC Breda dichterbij het doelgebied van de Alkmaarders aankwam. Vervolgens raakten de twee wedstrijdballen elkaar bijna na een pass richting Leo Sauer, maar scheidsrechter Van de Graaf liet doorspelen.

Het leidde vervolgens direct tot de openingstreffer van Omarsson en dat zorgt voor een hoop discussie. Spelers van AZ reageren verontwaardigd op de beslissing van Van de Graaf om het spel niet stil te leggen. Hetzelfde geldt voor supporters van de Alkmaarders op sociale media, die niets begrijpen van de beslissing van de leidsman.

"Oké we mogen dus met twee ballen voetballen? Wat is dit nou voor een onzin?? Die scheids moet toch meteen affluiten bij zo'n situatie? Goed gewerkt scheidsrechters dit weekend!", schrijft een boze supporter op X. De regel is dat de scheidsrechter op dergelijke momenten beoordeelt of de aanwezigheid van de tweede bal invloed heeft op het spel. Als dit niet het geval is, kan het spel doorgaan.