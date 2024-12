Driessen spot ‘verschrikkelijk goede speler’: ‘Een van de besten in de Eredivisie’

Valentijn Driessen vindt beter dan , zo vertelt hij in de nieuwste podcastaflevering van Kick-off van De Telegraaf. Clasie was afgelopen weekend de held namens AZ en volgens de Chef Voetbal moeiteloos mee bij Ajax.

AZ won afgelopen zaterdag met 1-0 van FC Twente, maar de stand het ook zomaar in 1-1 kunnen eindigen. Clasie hield Ricky van Wolfswinkel met een fenomenale sliding van het honderd procent scoringskans in de slotfase, waardoor AZ de voorsprong behield. De ervaren middenvelder kan daarom op complimenten rekenen vanuit de media.

Ibrahim Afellay was zondagavond, bij Studio Voetbal, al ontzettend lyrisch over de routinier van AZ. “Als ik Henderson zie spelen, en ik zie bijvoorbeeld Clasie spelen bij AZ, die aan het einde van het seizoen transfervrij is... Ik vind Jordy Clasie echt wel wat beter dan Henderson, in balbezit. Hij is niet de grootste van het stel maar staat altijd goed, ziet het spelletje hartstikke goed en kan gewoon hartstikke goed voetballen”, sprak de voormalig voetballer.

Driessen sluit zich hier bij aan. “Honderd procent. Clasie brengt veel meer aan de bal dan Henderson. Henderson geeft af toe een diepe bal naar voren, op hoop van zegen”, begint de journalist. “Clasie vind ik op dit moment verschrikkelijk goed. Hij is een van de betere spelers van de Eredivisie”, vervolgt Driessen. Ook Hugo Borst was lovend over de prestaties van Clasie, zo bleek uit zijn column.

