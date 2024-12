Hugo Borst: ‘Hij hoort eigenlijk in Oranje, maar is te blessuregevoelig’

Hugo Borst heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad grote complimenten uitgedeeld aan . De middenvelder van AZ vertolkte afgelopen zaterdag, tegen FC Twente (1-0 winst), een heldenrol door van het scoren af te houden. Borst denkt dat een blessurevrije Clasie in aanmerking komt voor een plek in het Nederlands elftal.

AZ won zaterdag met nipte cijfers van FC Twente door een doelpunt van Troy Parrott, waardoor het de Tukkers passeerde op de ranglijst. De wedstrijd had echter zomaar in een gelijkspel kunnen eindigen, maar daar stak Clasie hoogstpersoonlijk een stokje voor. De routinier van de Alkmaarders greep heldhaftig in toen Van Wolfswinkel alleen voor Rome-Jayden Owusu-Oduro verscheen. De 33-jarige middenvelder voorkwam een levensgrote kans met een perfect uitgevoerde sliding op de bal.

De ingreep van Clasie was een van de spaarzame hoogtepunten uit de wedstrijd tussen de twee subtoppers van de Eredivisie, zo concludeerde ook Borst. “De beste man op het veld was zonder twijfel Jordy Clasie, iets dat ik voor de wedstrijd had voorspeld. De kleine routinier is bijna altijd een lust voor het oog, als je het ziet tenminste”, schrijft de columnist. “Niemand denkt zo knap vooruit als hij. Clasie schakelde met hard werken en slim handelen eredivisietopscorer Sem Steijn uit”, vervolgt hij.

‘Eigenlijk hoort Clasie in Oranje’

Borst denkt dat Clasie zelfs in aanmerking komt voor het Nederlands elftal, maar noemt één struikelblok. “Eigenlijk hoort deze doener en denker in Oranje, maar Jordy is blessuregevoelig”, is de journalist van mening. Clasie speelde in 2016 zijn laatste interland. De voormalig speler van Feyenoord, Excelsior, Southampton en Club Brugge kwam in totaal zeventien keer uit voor Oranje. In 2022 zat Clasie wel nog een keer in de selectie van Nederland, maar kwam hij niet tot speelminuten.

Clasie komt niet meer uit voor Oranje

In 2023 bedankte Clasie voor een plek in het Nederlands elftal. “Het klopt dat ik met de bondscoach heb gesproken”, sprak de middenvelder van AZ. “Hij wilde mij de vorige keer oproepen na een aantal blessures. Daar heb ik een eerlijk en open gesprek over gehad met de bondscoach, een aantal maanden geleden ook al. Dat was niet alleen dit belletje”, aldus Clasie.

