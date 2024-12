AZ slaat in minuut 90 toe en pakt met hangen en wurgen drie punten

AZ heeft zondagmiddag in de absolute slotfase gewonnen van Heracles Almelo: 1-0. De bezoekers uit Overijssel hielden goed stand in het AFAS Stadion, maar sloeg vlak voor tijd toe met een droge schuiver in de onderhoek. AZ voorkomt daarmee een nieuwe teleurstelling in eigen huis, nadat het vorige duel in Alkmaar verloren ging tegen Willem II.

Beide teams spelen niet hun beste seizoen in de Eredivisie. AZ had al meerdere keren puntenverlies geleden en stond daarmee op een teleurstellende zesde plaats. Heracles was voorafgaand aan deze wedstrijd vijftiende en stond maar drie punten boven de degradatiestreep. De Alkmaars zouden nog wel een revanche willen voor de 5-0 nederlaag in de wedstrijd van het vorige seizoen tegen de Almeloërs.

In de eerste helft kreeg Heracles een aantal kansen met Jizz Hornkamp. Al vrij vroeg in de wedstrijd kon de spits vrijuit binnenkoppen, maar deed dat recht in de handen van Jeroen Zoet. Later had de aanvaller nog een kopbal, maar die ging over. AZ had ook nog een goede kans met Mexx Meerdink, die goed voor zijn man kwam, maar de bal wel naast prikte. Al met al was het een vrij povere wedstrijd in de eerste helft.

Na rust kreeg AZ het wel meer voor elkaar om kansen te creëren, maar echt heel gevaarlijk werd het nou ook niet voor Heracles. De grootste kans was misschien wel een kopbal van Alexandre Penetra, die goed gepakt werd door Fabian de Keijzer. De verdediger kopte de bal goed naar de grond, maar de goalie zat goed in de hoek om de bal te pakken.

Toch kregen de Alkmaarders het in de 89e minuut voor elkaar om een treffer te maken. Invaller Lahdo kreeg de aan de zijkant, trok naar binnen en schoot net buiten de zestienmeter raak in de rechteronderhoek. Hier bleef het ook bij in Alkmaar en dus pakte AZ in de allerlaatste minuten nog een overwinning tegen Heracles, dat goed georganiseerd stond te spelen, maar toch een tegentreffer moest verwerken.

Door deze uitslag blijft AZ op de zesde plaats staan, maar loopt het wel uit op nummer zeven NAC Breda. Heracles blijft op de vijftiende plek staan met twee punten achterstand op sc Heerenveen en twee punten voorsprong op Sparta Rotterdam.