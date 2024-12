'20-jarige voetballer van De Graafschap opgepakt vanwege oplichting'

De 20-jarige voetballer Elie R. van De Graafschap, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie, heeft zichzelf in de nesten gewerkt. De Belgische politie heeft hem opgepakt wegens oplichting, zo schrijft De Telegraaf naar aanleiding van berichtgeving door Het Nieuwsblad. R. wordt ervan verdacht eerder deze maand een 77-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Tremelo te hebben bestolen van 1.200 euro, door middel van bankhelpdeskfraude.

Bij bankhelpdeskfraude doen oplichters zich voor als bankmedewerker van uw bank. Dit overkwam eerder deze maand dus een oudere vrouw. “De vrouw werd op de mouw gespeld dat er verdachte activiteiten waren waargenomen op haar rekening en dat ze haar spaargeld dreigde kwijt te raken aan dieven. Haar bankpassen zouden daarom thuis worden opgehaald door een medewerker, zo vertelde de beller, die haar tevens haar pincode wist te ontfutselen”, zo leest het.

De ‘goedgelovige’ vrouw gaf haar passen vervolgens af aan een jongeman die bij haar voor de deur stond. Deze jongeman werd echter al snel staande gehouden door patrouillerende agenten. Zij vonden in diens auto de bankpassen van de vrouw en een bedrag van 1.200 euro dat hij daar mee had gepind. Volgens Het Nieuwsblad bleek de verdachte Elie R. te zijn. Hij doorliep de afgelopen jaren verschillende jeugdelftallen van De Graafschap, alvorens op 24 februari 2023 in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven zijn debuut te maken in de hoofdmacht. R. was toen meteen trefzeker. Hij speelde tot op heden achttien wedstrijden voor het eerste elftal. Dit seizoen maakt hij zijn minuten voor de Onder-21, maar zijn laatste opwachting in de competitie dateert volgens Transfermarkt van 22 oktober jongstleden.

R. zit op dit moment nog vast. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. Er zouden in de regio al meerdere mensen het slachtoffer zijn geweest van bankhelpdeskfraude. De advocaat van R. wil momenteel geen commentaar geven, zo leest het. Een woordvoerder van De Graafschap laat aan Het Nieuwsblad weten dat de club op dit moment niet weet ‘wat er precies is gebeurd’. “Volgens de Belgische krant heeft Elie R. een bekennende verklaring afgelegd, maar zegt hij enkel in opdracht te hebben gehandeld, zonder precies te weten wat hij in België moest doen”, zo leest het.