Derksen gruwelt van 'verschrikkelijke Ajax-speler': 'Als hij wordt opgepakt, is het voor mij een feestdag'

Johan Derksen gaat een feestje bouwen als dan eindelijk zijn celstraf van zevenenhalf jaar moet uitzitten in Nederland. De voormalige Ajacied speelt nu voor Dubai United en lijkt in de Verenigde Arabische Emiraten voorlopig de tijd van zijn leven te hebben.

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van maandagavond komt opeens een naamswijziging van Johan Derksen ter sprake. Wilfred Genee vraagt of de Talpa-ster niet als Mohammed Derksen door het leven wil gaan. De Snor weet precies waar de presentator op doelt. "Die verschrikkelijke Ajax-speler. Het is toch een schande dat die gozer daar in een peperdure auto in het zonnetje zit en bij een tweede divisieclubje speelt, zijn zakken vult en eigenlijk zó naar Nederland doet." Derksen steekt dan zijn hand op en legt zijn duim op zijn eigen neus.

In een video die onlangs verscheen, is Promes te zien, terwijl hij in een Ferrari rijdt. Dan zegt de voormalig international: "QP is verleden tijd en Mohammed is mijn nieuwe naam." René van der Gijp moet hard lachen om de clip. "Mohammed is mijn nieuwe naam, wat een onzin zeg." Derksen gruwelt op zijn beurt van Promes: "Het moment dat ze hem een keer in zijn kraag pakken en dat hij een straf uit moet zitten, nou dat wordt voor mij een feestdag. Een griezel van een gozer."

Valentijn Driessen weet dat Promes op een gegeven moment opgepakt zal worden. "Uiteindelijk gaat dat natuurlijk gebeuren, in Dubai komt dit niet goed over in de publiciteit. Ik denk dat je op deze manier ook een bepaalde druk kan uitoefenen op die autoriteiten daar, om hem in te leveren." Derksen stelt dan: "Zoals het nu naar uit ziet, heeft hij levenslang Dubai." Volgens Driessen heeft Promes de keuze om of zevenenhalf in de cel te zitten in Nederland, of levenslang in Dubai moet verblijven. "Dan zou ik levenslang in Dubai blijven", besluit Derksen gedecideerd.

