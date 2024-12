Duitse media vellen snoeihard oordeel over Oranje-international

heeft in zijn eerste halfjaar bij RB Leipzig nog geen onuitwisbare indruk weten te maken. De Nederlander, die afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Oost-Duitsland maakte, wordt in de overzichten van de eerste seizoenshelft van BILD en Kicker als flop omschreven.

Geertruida was de afgelopen seizoenen een onbetwiste sterkhouder van Feyenoord. Dat leverde hem afgelopen zomer een toptransfer naar RB Leipzig op, dat een bedrag van twintig miljoen euro voor de verdediger neerlegde. Bij Die Roten Bullen kan de Oranje-international bijna altijd op een basisplaats rekenen, maar echt een sterke indruk wist hij in zijn eerste maanden nog niet te maken.

Dat zorgt ervoor dat hij bij Kicker wordt genoemd als een van de slechtere aankopen. Samen met een aantal andere nieuwkomers in de Bundesliga wordt Geertruida omschreven als iemand ‘te inconsistent in zijn prestaties of met onvoldoende inbreng’. In tegenstelling tot de andere aanwinsten die het nog niet hebben kunnen brengen, is er wel een lichtpuntje voor de oud-Feyenoorder. Geertruida wordt namelijk omschreven als ‘Radarspieler’, wat betekent dat de krant in ieder geval de potentie van de rechtsback ziet.

Niet alleen Geertruida valt tegen bij Leipzig

Ook voor BILD valt Geertruida onder de spelers die zich afgelopen seizoenshelft niet van hun beste kant hebben laten zien. “Geertruida is vanaf het eerste moment basisspeler, maar hij maakt veel fouten”, luidt het. Overigens is de verdediger niet de enige speler van Leipzig die tegenvalt, wat gezien de teleurstellende vierde plaats te verklaren is. De krant had ook meer verwacht van Antonio Nusa, Maarten Vandevoordt en Arthur Vermeeren.

