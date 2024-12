Edoardo Bove verlaat ziekenhuis en wordt plots gelinkt aan één specifieke Premier League-club

(22) is vrijdag ontslagen uit het Careggi-ziekenhuis in Florence, zo melden Italiaanse media. De middenvelder van Fiorentina zorgde twaalf dagen geleden voor grote schrik toen hij in elkaar zakte in het Serie A-duel met Internazionale en is inmiddels uitgerust met een interne defibrillator.

Bove werd per ambulance afgevoerd naar het nabijgelegen ziekenhuis, waar hij vier dagen op de intensive care verbleef. Daarna onderging hij een operatie, waarbij een verwijderbare defibrillator in zijn borstkas is geplaatst. Dat apparaat kan ingrijpen op het moment dat zijn hart weer onregelmatigheden zou gaan vertonen. Eerder werd eenzelfde soort ingreep verricht bij Daley Blind en Christian Eriksen, die daarna hun voetballoopbaan 'gewoon' konden vervolgen.

Fiorentina huurt Bove dit seizoen van zijn eigenlijke werkgever AS Roma. Hoewel het mogelijk nog maanden kan duren voordat de Italiaan weer klaar is om wedstrijden te spelen, vormt de recente ingreep daarbij een obstakel: de Italiaanse voetbalbond verbiedt spelers om in actie te komen in officiële duels als zij een defibrillator dragen. Om diezelfde reden vertrok Eriksen eind 2021 bij Inter om zijn loopbaan in Engeland, bij Brentford en daarna zijn huidige club Manchester United, te kunnen vervolgen.

Edoardo Bove in verband gebracht met Everton

Voor Bove zou de Premier League óók een logische optie kunnen zijn, zo wordt in Italië geopperd. Daarbij wordt één club specifiek genoemd: Everton. De tweede club van Liverpool lijkt namelijk op korte termijn eigendom te gaan worden van Dan Friedkin, de Amerikaanse zakenman die óók grootaandeelhouder van AS Roma is. Bove staat nog tot medio 2028 onder contract bij de Giallorissi. Een verhuur aan de huidige nummer vijftien van de Premier League zou een oplossing kunnen zijn voor zowel Bove als Roma, zo is de gedachte.