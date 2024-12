Fiorentina-directeur bevestigt: Bove niet langer op intensive care

heeft de intensive care woensdagavond mogen verlaten, zo liet Fiorentina-directeur Alessandro Ferrari weten. De middenvelder van de club uit Florence ging zondag naar het gras in de thuiswedstrijd tegen Internazionale met naar verluidt een epileptische aanval.

De schrik zat er zondagavond goed in bij het duel tussen Fiorentina en Internazionale. Na een klein kwartier spelen zakte Bove (22) plotseling ineen, niet ver bij de zijlijn vandaan. De middenvelder leek schokkende bewegingen te maken, voordat hij aan het zicht werd onttrokken door een woud van ploeggenoten die om hem heen gingen staan. Uiteindelijk werd besloten het duel op een andere datum uit te spelen.

LEES OOK: 'Edoardo Bove kreeg epileptische aanval', Fiorentina-ploeggenoot geprezen om adequaat handelen

Daags na het incident meldden Italiaanse media dat Bove aan de beterende hand was. De huurling van AS Roma werd de eerste nacht in het ziekenhuis kunstmatig in slaap gehouden, maar was de volgende ochtend ontwaakt en mocht ook weer van de beademing af. Wel moest hij voor verschillende tests op de intensive care blijven liggen.

Bove van intensive care af

Daar is de middenvelder inmiddels vanaf, zo maakte Ferrari bekend na de thuiswedstrijd in de beker tegen Empoli (2-2, Empoli won na strafschoppen). “Hij herstelt goed, hij ligt nu op een afdeling met minder intensieve zorg”, gaf de directeur aan tegenover Italiaanse media, geciteerd door Voetbal International. “We moeten geduld hebben, maar het gaat beter met hem. Hij is in goede handen.” Voorafgaand aan het duel lieten de ploeggenoten van Bove een spandoek ter steun zien.

