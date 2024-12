Italiaanse media komen met geruststellende update over Bove

heeft zijn eerste nacht in het ziekenhuis goed doorstaan, zo weet La Repubblica. De middenvelder van Fiorentina ging zondag naar de grond in de wedstrijd tegen Inter, met naar verluidt een epileptische aanval. In het ziekenhuis werd Bove kunstmatig in slaap gehouden, maar inmiddels is hij weer wakker.

De schrik zat er zondagavond goed in bij het duel tussen Fiorentina en Internazionale. Na een klein kwartier spelen zakte Bove (22) plotseling ineen, niet ver bij de zijlijn vandaan. De middenvelder leek schokkende bewegingen te maken, voordat hij aan het zicht werd onttrokken door een woud van ploeggenoten die om hem heen gingen staan. Uiteindelijk werd besloten het duel op een andere datum uit te spelen.

Nadat Bove naar het ziekenhuis was gebracht, meldde Fiorentina in een statement dat hij kunstmatig in slaap werd gehouden. De eerste nacht in het ziekenhuis van de huurling van AS Roma is goed verlopen, zo weet La Repubblica. De middenvelder ligt niet langer aan de beademing en is inmiddels ook ontwaakt.

De voetballer zal voorlopig nog wel op de intensive care blijven liggen. Daar zullen de artsen tests op hem blijven uitvoeren. Vooralsnog lijkt het erop dat Bove geen blijvende schade heeft aan zijn brein of hart.

