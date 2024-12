Eerste ontmoeting tussen trainers Lampard en Rooney kent zeer duidelijke uitslag

De trainerscarrière van Wayne Rooney is nog steeds een groot fiasco. De Engelse voormalig topvoetballer ziet de degradatiezorgen toenemen bij Plymouth Argyle, na een 4-0 nederlaag in de Championship tegen het Coventry City van zijn voormalig collega-international Frank Lampard.

Coventry had de ruime zege te danken aan doelpunten van Josh Eccles (twee), Tatsuhiro Sakamoto en Ephron Mason-Clark. De Nederlandse verdediger Milan van Ewijk had een basisplaats bij de ploeg van Lampard. Een kleine maand geleden werd Lampard aangesteld bij Coventry, dat toen zeventiende stond. Inmiddels staat de club vijftiende. Donderdag trof hij zijn voormalig ploeggenoot Rooney voor het eerst als trainer.

Plymouth staat op de 24ste plaats met 18 punten uit 22 wedstrijden. De laatste drie clubs degraderen uit de Championship. Met nog 24 wedstrijden te gaan, en een achterstand van slechts twee punten op nummer 21 Portsmouth, is er nog geen man overboord voor Rooney en consorten. Wel is het voor hem te hopen dat de ommekeer snel wordt ingezet, anders dreigt een nieuw mislukt avontuur als trainer.

Rampzalige trainerscarrière van Rooney

Rooney begon zijn trainerscarrière in het seizoen 2020/21 bij Derby County. In zijn eerste seizoen wist hij degradatie uit de Championship ternauwernood te vermijden; zijn tweede seizoen werd gekenmerkt door gigantische financiële problemen en een aftrek van 21 punten, waardoor Derby degradeerde. Daarna stond Rooney anderhalf jaar aan het roer bij D.C. United in de Verenigde Staten.

In zijn eerste seizoen, waarin hij halverwege werd aangesteld, eindigde D.C. als laatste in de Eastern Conference; in het seizoen 2023 werd de club twaalfde. Daarna besloten D.C. en Rooney de wegen te scheiden. In oktober 2023 werd Rooney aangesteld bij Birmingham City, maar in januari 2024 werd hij al ontslagen nadat hij slechts twee van de vijftien wedstrijden won en met de club op de laatste plaats stond in de Championship. In mei 2024 gaf Plymouth de voormalig international een nieuwe kans, maar dat avontuur is voorlopig ook een fiasco.