Engelse media verwijten gefrustreerde Slot FA Cup-drama: 'Slechtste optreden dit seizoen'

Na de schokkende uitschakeling van Liverpool in de FA Cup, door een nederlaag tegen Plymouth Argyle (1-0), zijn de reacties van de Engelse media niet mals. Arne Slot krijgt kritiek op het opstellen van een B-elftal, terwijl de namen uit deze reservelijst eigenlijk wel genoeg kwaliteit zouden moeten hebben om een ploeg van het kaliber Plymouth te moeten verslaan.

Volgens de BBC was het ‘de eerste verkeerde keuze in een tot nu toe geweldig seizoen’ van Slot om een B-elftal op te stellen tegen Plymouth, de nummer laatst van de Championship (tweede niveau van Engeland). Die kritiek over een eerste misser is vaker te horen. De Daily Mail schrijft: “Zijn teamselectie was zijn eerste fout sinds hij arriveerde vanuit Nederland.”

Hoewel het een B-elftal betrof, stonden er alsnog grote namen op het veld. Diogo Jota, Federico Chiesa en Luis Diaz mochten bijvoorbeeld allemaal starten. This is Anfield spreekt dan ook over het ‘falen van ervaren spelers om het benodigde niveau te halen’. Volgens The Guardian is het geen verrassend resultaat: “Liverpool speelde exact zoals het was, een team dat nauwelijks met elkaar had samengespeeld.”

Er zijn meer media die de kwaliteit van het spel bekritiseren. The Telegraph omschrijft bovendien ergernis bij Slot: "Dit was de slechtste wedstrijd van Liverpool in de dertig duels onder Slot, die steeds geagiteerder langs de zijlijn stond, bejubeld door de Plymouth-fans die genoten van zijn frustratie."

The Sunday Times is het ermee eens en stelt: “Slechtste verlies sinds het aantreden van Slot.” Nu is het wel zo dat Liverpool slechts drie keer eerder verloor dit seizoen. Dat was tegen Nottingham Forest in de Premier League (0-1), Tottenham Hotspur in de eerste halve finale van de EFL Cup (1-0) en PSV in de Champions League (3-2).

