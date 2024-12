Heracles Almelo maakt vervelend nieuws bekend na schokkend incident

Enkele kinderen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij het incident tijdens de wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen, zo maakt de club uit Almelo maandag bekend op de eigen kanalen. De wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen werd zaterdag definitief gestaakt na het incident.

Remon Enting, verantwoordelijk voor de veiligheidszaken binnen de Almelose club, geeft op de website van de Eredivisionist een toelichting op het incident. De Almeloërs komen met nieuwe informatie over het incident in de tweede helft, dat ertoe leidde dat de wedstrijd definitief werd gestaakt door scheidsrechter Rob Dieperink. Uit onderzoek is gebleken dat er verschillende kinderen gewond zijn geraakt op het moment dat een fan van Groningen vanaf de tweede ring naar beneden viel in het vak daaronder.

"Op de eerste beelden leek het erop dat de Groningen-fan alleen op wat stoeltjes was gevallen, maar uit nader onderzoek blijkt dat een aantal kinderen wel degelijk geraakt is", maakt Enting bekend op de website van Heracles Almelo. "Die kinderen zijn daarbij helaas lichtgewond geraakt. Het had veel erger kunnen aflopen, maar dit is al erg genoeg", beseft de financieel directeur van de Almeloërs.

De nummer vijftien van de Eredivisie is bezig om de betrokken kinderen een goede nazorg te bieden, geeft Enting aan: "We zijn bij ze op bezoek geweest om ze een hart onder de riem te steken. Gelukkig gaat het heel goed met ze. Dat is fijn om te horen, maar uiteraard zijn ze enorm geschrokken", zegt de bestuurder van de Almeloërs.

Aanleiding voor het incident

Heracles Almelo doet momenteel nog uitgebreid onderzoek naar het incident van zaterdag, maar een aanleiding voor de ongeregeldheden heeft Enting wel in het vizier: "Een aantal Groningers zat in het thuisvak dat aan het uitvak grenst. Zij werden geadviseerd rustig te blijven zitten. Dat ging best goed, tot de tweede helft", weet Enting, die daarna een verandering zag: "Toen hebben we gevraagd of ze weg wilden gaan. Daarna sloeg de vlam in de pan en is het helaas een tijd onrustig geweest. Dat lijkt de aanleiding te zijn geweest", vermoedt de financieel directeur.