Gertjan Verbeek trekt bizarre vergelijking met aanslag op kerstmarkt

Gertjan Verbeek heeft zaterdagavond voor een bizarre vergelijking gezorgd. De voormalig trainer vergelijkt de supporters van FC Groningen, die spullen vanuit het uitvak naar beneden gooien, met de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg eerder deze week.

De wedstrijd tussen Heracles Almelo en FC Groningen is zaterdagavond stilgelegd in de 79ste minuut. Nadat er vanuit het uitvak voorwerpen op het veld en de tribune eronder werden gegooid, riep Rob Dieperink de spelers naar de kant. Tijdens de staking hebben Cristian Willaert en Verbeek bij ESPN geen goede woorden over voor de fans van Groningen.

“Ik zou ze vannacht mooi daarboven laten staan”, doelt Verbeek op het uitvak, dat bovenin het Asito Stadion zit. “Morgenvroeg met de city-express maar naar huis laten gaan.” Willaert begint te lachen en vraagt of Verbeek van de ‘Spartaanse maatregelen’ is. “Dit doe je je club toch niet aan, het is verschrikkelijk”, gaat de voormalig trainer verder, die beseft dat er ook ‘goeden’ in het uitvak zitten. “Die moeten dan ook maar die gasten die kwaadwillend zijn bij de oren pakken.”

Vervolgens komt Verbeek met een bizarre vergelijking. “We zullen toch echt een keer tot actie moeten overgaan. Van de week al zo’n gedoe gehad op de kerstmarkt in Duitsland”, doelt de analist op de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg van vrijdagavond. Willaert grijpt in door te stellen dat dat wel van ‘een andere orde’ is. “Maar het gaat om de agressie. Het feit dat je elkaar dit aandoet, daar heb ik het eigenlijk over.”

