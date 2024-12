FC Twente stelt vragen aan KNVB, omdat Joey Kooij als arbiter is aangesteld

FC Twente heeft vragen gesteld aan de KNVB wegens de aanstelling van scheidsrechter Joey Kooij bij de wedstrijd tussen de Tukkers en AZ. Kooij was in het verleden werkzaam bij het bedrijf Elfi, dat shirtsponsor is van AZ. Dat zorgde voor ophef onder supporters.

Volgens Tubantia heeft FC Twente vragen gesteld aan de KNVB, aangezien de Tukkers 'wat helderheid wilde hebben' van de voetbalbond. Dat heeft te maken met het feit dat FC Twente veel vragen binnenkreeg over scheidsrechter Kooij. Die vragen hebben te maken met de werkzaamheden van Kooij voor het bedrijf Elfi, een van de grotere sponsoren bij AZ.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ophef en woede rondom Joey Kooij na aanstelling voor beladen wedstrijd

FC Twente wil benadrukken dat de club niet twijfelt aan de integriteit van Kooij, maar wil graag duidelijkheid hebben van de KNVB. Bekend is dat Kooij in september 2021 begon als parttime medewerker bij Elfi, maar eind december stopte Kooij volgens zijn eigen gegevens op LinkedIn bij dit bedrijf.

LEES OOK: Sem Steijn vol verbazing na vraag over Ajax, Feyenoord en PSV: 'Wat is dit dan?'

Onder supporters was dit overigens niet bekend, waardoor de aanstelling van scheidsrechter Kooij afgelopen week voor opschudding zorgde. Dat is voor FC Twente dan ook de belangrijkste reden geweest om navraag te doen bij de KNVB. Het is onbekend of de voetbalbond al heeft gereageerd.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek tijdens Olympiakos - FC Twente

De commentator zag een cruciaal moment bij Olympiakos - FC Twente pas na 46 seconden.