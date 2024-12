Sem Steijn vol verbazing na vraag over Ajax, Feyenoord en PSV: 'Wat is dit dan?'

is woensdagavond in gesprek met Omroep West voorzichtig ingegaan op zijn toekomst. De aanvallende middenvelder draait opnieuw een uitstekend zijn bij FC Twente en denkt dat hij een stap hogerop aan zou kunnen. De vraagstelling zorgde echter wel voor wat verbazing bij Steijn.

De verslaggever van Omroep West vroeg Steijn na het gewonnen bekerduel op bezoek bij Katwijk (2-3) het volgende: Iedereen heeft het erover. Sem Steijn, topscorer van de Eredivisie. Jij bent volop bezig om met FC Twente het hoogst mogelijke eruit te halen, maar steeds meer mensen roepen: zou hij het aankunnen bij een club uit de klassieke top drie? Wat zeg jij dan?", vraagt de journalist aan de Haagse voetballer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Paul Bosvelt hoort 'straf' voor woedende Instagram-post na Utrecht - Eagles

"Wat is dit nou voor vraag dan, ja", verzucht Steijn: "Ik heb de ambitie om ooit hogerop te kunnen. Of dat de top drie is of ergens in het buitenland, dat weet ik niet", geeft Steijn aan. De middenvelder wil wel duidelijk zijn over zijn eigen gevoel: "Ik denk dat ik dat zeker aankan."

Over de wedstrijd van FC Twente in het winderige Katwijk was de aanvallende middenvelder niet zo te spreken: "We waren niet zo goed vandaag. Je kan ook het compliment aan Katwijk geven, want dat deed het heel goed. Zeker in de eerste helft, toen hadden ze misschien wel meer kunnen scoren dan ze nu gedaan hebben", beseft Steijn.