Paul Bosvelt hoort 'straf' voor woedende Instagram-post na Utrecht - Eagles

Paul Bosvelt, de technisch manager van Go Ahead Eagles, heeft een voorwaardelijke straf gekregen naar aanleiding van zijn Instagram-post na afloop van FC Utrecht - Go Ahead Eagles. De oud-international deelde via het sociale medium op niet mis te verstane wijze zijn ongenoegen over het optreden van scheidsrechter Sander van der Eijk, die verdediger binnen tien minuten met rood van het veld stuurde.

Bosvelt plaatste op zijn Instagram een plaatje van een middelvinger en schreef daaronder: "Wat een schandalige vertoning van de scheidsrechter vandaag. Allereerst een belachelijke rode kaart. Extra tijd vijf minuten die niemand kan verklaren en daar ook nog eens twee minuten bij optellen. Voor het eerst vertoond!! KNVB en scheidsrechter bende. Jullie maken het voetbal kapot!!"

Ook algemeen directeur Jan Willem van Dop liet zich niet onbetuigd en liet direct na de wedstrijd weten al zijn commissiefuncties bij de KNVB neer te gaan leggen. Later op de zondag verscheen de bestuurder in Studio Voetbal, waar hij uitlegde dat de frustratie vooral voortkomt uit het feit dat er in zijn ogen niet de juiste scheidsrechters worden aangesteld: "Bij ons is het dit seizoen nu al drie keer misgegaan. Tegen Ajax is ons een penalty onthouden, de tweede keer bij Heerenveen toen er een goal onterecht werd afgekeurd, dan krijg je daarna excuses van de KNVB, en nu vandaag een rode kaart", somde Van Dop onder meer op. Inmiddels heeft Go Ahead van de tuchtcommissie gelijk gekregen over Llansana: de club vocht met succes het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing aan.

Voorwaardelijke geldboete voor Bosvelt

De aanklager betaald voetbal startte naar aanleiding van de post van Bosvelt een vooronderzoek en legt de oud-speler van onder meer Go Ahead en Feyenoord een geldboete van duizend euro voorwaardelijk op, met een proeftijd van een jaar. "Dit vanwege het schaden van de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen (negatieve beeldvorming) door het op verbale en non-verbale wijze in diskrediet brengen van de KNVB en de arbitrage", schrijft de KNVB op de eigen website.

