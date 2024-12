Paul Bosvelt komt terug op uitlatingen op social media: 'Dit neem ik mijzelf kwalijk'

Paul Bosvelt heeft gereageerd op zijn uitlatingen na de ontmoeting tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles van afgelopen zondag. De Deventenaren pakten op bezoek in Stadion Galgenwaard met z’n tienen knap een punt, maar de clubleiding was na afloop totaal niet te spreken over de arbitrage. Bosvelt stak zijn woede niet onder stoelen of banken. De technisch directeur van Go Ahead Eagles plaatste op zijn Instagram een afbeelding van een middelvinger en sprak over onder meer een ‘schandalige vertoning’.

Een reactie van Bosvelt liet even op zich wachten, maar via de officiële kanalen van Go Ahead Eagles komt hij dan toch terug op zijn uitlatingen na de wedstrijd tegen FC Utrecht. “Via deze weg wil ik kenbaar maken dat ik me ervan bewust ben dat ik mezelf op een verkeerde manier heb geuit na de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles. Mijn kritiek had ik niet via social media moeten uiten, maar in een later stadium bij de personen die er iets mee kunnen”, zo leest het. “Als het goed is kent men mij bij de KNVB en de scheidsrechters als iemand die constructieve kritiek heeft. Helaas heb ik dit keer de emotie de overhand laten krijgen en daardoor de verkeerde weg behandeld.”

Artikel gaat verder onder video

Bosvelt neemt zichzelf zijn reactie kwalijk, omdat het uiteindelijk ook zijn ‘doel’ is om het voetbal ‘zo goed mogelijk te dienen’. De voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en sc Heerenveen was witheet na het laatste fluitsignaal bij FC Utrecht - Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer opende dankzij een schitterende knal van Enric Llansana al vroeg de score, maar diezelfde Llansana moest een paar minuten later met rood inrukken na een vermeende overtreding op de doorgebroken Paxten Aaronson. FC Utrecht maakte vervolgens al snel gelijk, maar Go Ahead Eagles nam in de tweede helft het heft in handen en leek op weg naar de zege. FC Utrecht kwam echter in minuut zeven van de blessuretijd, die in eerste instantie vijf minuten bedroeg, alsnog langszij.

Algemeen directeur Go Ahead Eagles eveneens aan het woord

Naast Bosvelt hekelde ook algemeen directeur Jan Willem van Dop de beslissingen van de arbitrage. Van Dop gaf maandag bij de Stentor al een verklaring voor zijn reactie. Hij zei zondag onder meer al zijn commissiefuncties bij de KNVB naast zich neer te leggen. De algemeen directeur van Go Ahead Eagles was blij dat het thema eindelijk de aandacht krijgt die het naar eigen zeggen verdient, maar neemt op de clubsite een andere toon aan. “De manier waarop wij de afgelopen dagen onze mening hebben gedeeld over deze wedstrijd had anders gemoeten. Naast Paul ben ik daar ook aan schuldig. Ik wilde graag een probleem aan de kaak stellen waar we - naar onze mening - al jaren tegenaan lopen in het Nederlandse voetbal. De manier hoe we dit hebben gedaan had anders gemoeten, maar we zijn allemaal mens.”

De aanklager voetbal begint in ieder geval een vooronderzoek naar de uitlatingen die Bosvelt heeft gedaan op social media. Bosvelt heeft ‘op eigen initiatief’ wel al zijn excuses aangeboden aan de KNVB. De rode kaart voor Llansana is overigens geseponeerd. De middenvelder kan daardoor ‘gewoon’ in actie komen in de laatste competitiewedstrijd van dit kalenderjaar tegen NAC Breda.

