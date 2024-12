Geen schorsing voor Go Ahead-speler Llansana, vooronderzoek naar reactie Bosvelt

zal geen schorsing krijgen naar aanleiding van zijn rode kaart tegen FC Utrecht, zo maakt Go Ahead Eagles dinsdag bekend. De onafhankelijke tuchtcommissie heeft besloten dat de gegeven kaart niet terecht was.

Llansana kende zondag een roerig begin van de wedstrijd op bezoek bij FC Utrecht (3-3). Nadat de middenvelder zijn ploeg na vijf minuten op voorsprong had gezet met een fraai afstandsschot, werd hij enkele minuten later door Sander van der Eijk van het veld gestuurd voor een overtreding op Paxten Aaronson. Desondanks wist Go Ahead op een 1-3 voorsprong te komen, om deze in de laatste minuten helemaal weg te geven.

Hoewel Van der Eijk Llansana dus een rode kaart gaf, had het er wat van weg dat de middenvelder eerst de bal raakte. Ook bestond er twijfel of er echt een scoringskans werd ontnomen. Dat leidde tot veel woede bij de Deventenaren. Zo plaatste technisch manager Paul Bosvelt een afbeelding van een opgestoken middelvinger op Instagram, waarbij hij hard uithaalde naar Van der Eijk en de KNVB. Hoewel hij daar inmiddels zijn excuses voor heeft aangeboden bij de scheidsrechtersbaas van de KNVB, is de aanklager betaald voetbal een vooronderzoek naar de bestuurder gestart, zo meldt De Stentor. Naast Bosvelt was ook algemeen directeur Jan Willem van Dop woedend, waarna hij al zijn commissiefuncties bij de KNVB neerlegde.

Geen ontnomen scoringskans

De aanklager betaald voetbal deed Go Ahead Eagles maandag een schikkingsvoorstel voor een schorsing van een duel, maar daar gingen de Deventenaren niet mee akkoord. Maandagavond diende de zaak bij de tuchtcommissie, die Go Ahead in het gelijk stelde. Daarmee gaat de schorsing van tafel. De tuchtcommissie betwijfelt namelijk dat Aaronson de bal in bezit had kunnen houden na de ingreep van Llansana en spreekt dus niet van het ontnemen van een scoringskans.

De onafhankelijke tuchtcommissie betaald voetbal spreekt Enric Llansana vrij naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles van zondag 15 december. pic.twitter.com/OkEIzSrpQA — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) December 17, 2024

